Webinar su Export B2B: Alibaba, fiera online a supporto delle PMI

L’export dell’Italia realizzato online nel settore B2B genera un giro d’affari ben 11 volte maggiore rispetto al B2C. In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, è chiaro che le soluzioni digitali diventano sempre più importanti per inserirsi con successo sui mercati esteri e fare business a livello globale. In assenza di fiere di settore, Alibaba.com diventa così un canale preferenziale per promuovere le aziende e raggiungere i buyer oltre confine. Una vera e propria fiera digitale multisettoriale, attiva 24/7 e aperta a 190 diversi Paesi. È dedicata interamente al B2B e conta attualmente oltre 26 milioni di acquirenti attivi ogni mese.

Naturalmente, per ottenere buoni risultati è fondamentale saper utilizzare in modo efficace gli strumenti che Alibaba.com mette a disposizione per raggiungere i potenziali clienti in target con la propria offerta. Solo così si potranno sfruttare a pieno le sue potenzialità e ricavarne il massimo dei risultati.

Per scoprire tutte le opportunità della piattaforma, insieme ad Alibaba e agli esperti di East Media B2B, PMI.it ha organizzato un webinar mercoledì 7 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Introdotto e moderato da Barbara Weisz, l’appuntamento focalizza sulle opportunità digitali per l’export delle PMI. Andrea Ballardini (Business Development Manager Alibaba.com) illustrerà i punti di forza di Alibaba.com e le caratteristiche che lo rendono il più grande marketplace B2B al mondo per l’export. Emanuele Vitali (Co-founder East Media) spiegherà invece come East Media B2B supporti concretamente le aziende italiane che scelgono di operare su Alibaba.com.

Partecipare è semplicissimo: clicca qui per iscriverti al webinar (si aprirà una pagina con il form da compilare). La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti!