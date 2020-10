Innovare per ripartire: Repower punta sul digitale

L’innovazione rappresenta una risorsa fondamentale per la ripresa del Paese. Repower sostiene le start up promotrici di soluzioni smart nell’ambito della sostenibilità.

La crisi sanitaria che ha caratterizzato il 2020 ha evidenziato il ruolo chiave dell’innovazione in azienda, intesa non solo come acceleratore della trasformazione digitale ma anche come strumento per costruire un nuovo modello di lavoro e di vita. La spinta verso l’innovazione generata dalla pandemia ha posto le imprese di fronte a nuove sfide organizzative, superate anche grazie al digitale.

Durante il lockdown l’innovazione in azienda è stata strettamente legata alla necessità di rispondere in modo veloce e flessibile alle nuove esigenze dei lavoratori e della clientela, in entrambi i casi introducendo nuovi sistemi e trasformazioni volte a facilitare il lavoro e assicurare la continuità della produzione. È stato proprio il blocco delle attività e la conseguente riduzione del business, infatti, a generare una notevole capacità di reagire da parte delle imprese. Sono molte le aziende che hanno messo in atto modifiche organizzative ad hoc, mantenute anche nel post emergenza e destinate a perdurare nel futuro. A guidare l’innovazione e il cambiamento in azienda nel nuovo scenario imposto dal Covid-19 è essenzialmente l’avvento del digitale. È impensabile credere di superare la crisi a prescindere dalle risorse digitali alla base dello smart working e del lavoro da remoto che hanno cambiato radicalmente le abitudini di consumo e di vita.

Sostenibilità e digitale

Repower – player di riferimento attivo da oltre 100 anni nel mercato nella vendita di energia elettrica e gas naturale alle piccole e medie imprese – da sempre mette a diposizione servizi 100% digitali per gestire in modo completamente autonomo tutte le operazioni relative all’attivazione e alla gestione della fornitura di energia e gas, accessibili online da qualsiasi device. In questo particolare momento, andando incontro alle necessità delle aziende e dei professionisti, ha implementato in modalità digitale l’assistenza prestata dal consulente per garantire in ogni momento il massimo del servizio ai propri clienti.

Premio Speciale Repower per l’Innovazione

Consapevole dell’importanza dell’innovazione per la ripresa del Paese, Repower anche quest’anno è al fianco del Premio Gaetano Marzotto-2031. Giunta alla decima edizione, la competizione rappresenta il riconoscimento più significativo a livello europeo per il mondo dell’innovazione. Nell’ambito dell’edizione 2020, è in programma anche la terza edizione del Premio Speciale Repower per l’Innovazione dedicato alla start up ritenuta più meritevole per l’offerta di soluzioni innovative di prodotto e/o processo nell’ambito della sostenibilità. Azienda pioniera del settore, Repower punta a offrire un sostegno tangibile al talento e alle nuove idee, incentivando la maturazione di proposte innovative green e sicure con applicazioni e benefici concreti. È proprio l’innovazione tecnologica e culturale a supporto della sostenibilità, infatti, a rappresentare un driver essenziale per favorire la ripartenza.

La finale del Premio Repower si terrà il 22 ottobre presso il Teatro Repower a Milano. Alla start up vincitrice sarà riconosciuto un premio in servizi, corrispondente a un percorso di affiancamento e trasferimento di competenze della durata di tre mesi, di cui la start up potrà beneficiare anche presso la sede milanese di Repower. Ad aggiudicarsi il Premio Speciale Repower 2019 è stata RiceHouse, giovane azienda di Biella nata dall’idea di Tiziana Monterisi e specializzata nella trasformazione degli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali per la bioedilizia, riutilizzandoli come risorsa e giacimento di energia pulita.

