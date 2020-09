Magic Wand: accelerazione startup in Lazio

Il nuovo programma di accelerazione per le startup con idee innovative per incentivare il cambiamento verso l’economia circolare.

Digital Magics e Lazio Innova promuovono il progetto “Magic Wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups”, iniziativa che supporta e investe nelle startup più promettenti residenti in Lazio o provenienti da altri distretti, disponibili ad aprire la propria sede operativa nel territorio laziale.

Il programma di accelerazione si rivolge alle nuove aziende interessate a sviluppare soluzioni digitali per incentivare il cambiamento verso l’economia circolare, compresi nuovi modelli sostenibili di produzione e consumo e iniziative per favorire l’accesso alle energie rinnovabili. Le startup sono chiamate a sostenere la ripartenza delle aziende e la ripresa economica dell’area laziale, dopo la crisi sanitaria causata dal Covid-19.

Il progetto prevede anche il supporto logistico ed operativo di “Spazio Attivo”, gli hub dell’innovazione diffusi in tutte le province che offrono i servizi della Regione Lazio a imprese, startup, maker e cittadini.

I progetti devono essere inerenti agli ambiti: Agritech, Medtech, Edtech, Smart City, Mobility, Energy, Space-Tech e Supply Chain. Le startup interessate possono proporre le loro idee fino al 9 ottobre 2020, ma tra tutte le candidature ricevute verranno selezionate 20 idee che il 16 ottobre 2020 potranno partecipare al Pitch Day per raccontare il proprio progetto. Dieci saranno poi selezionate per la fase di accelerazione della durata di tre mesi. Per il 13 gennaio 2021, invece, è prevista una giornata di selection gate che avrà il compito di decretare le 6 startup finaliste del programma di accelerazione Magic Wand Roma, beneficiarie ciascuna un investimento di 175mila euro. Dovranno poi presentarsi alla community di investitori nel corso dell’Investor Day di febbraio 2021.