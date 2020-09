Premio Open Innovative PMI: al via le iscrizioni

Al via la quarta edizione del premio Open Innovative PMI, ideato e organizzato da Bernoni Grant Thornton.

Startup e PMI Innovative: co-investimenti al via 31 Agosto 2020 Prende ufficialmente il via la quarta edizione del premio Open Innovative PMI, il primo riconoscimento nazionale dedicato solo alle piccole e medie imprese innovative ideato da Grant Thornton. L’iniziativa fa parte dell’omonimo progetto multidisciplinare, finalizzato a valorizzare questa specifica tipologia di impresa.

L’obiettivo è quello di diffondere una cultura dell’innovazione rivolgendosi a tutto l’ecosistema dell’innovazione italiana. Anche avvalendosi di una piattaforma web dedicata, suddivisa in sei diverse sezioni, interconnesse tra loro.

Possono concorrere al premio tutte le PMI iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese della Camera di Commercio riservata alle PMI innovative, così come quelle che sono in procinto di iscriversi purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge alla data del 20 ottobre 2020. L’edizione 2020 del premio prevede tre categorie:

Ricerca, innovazione e digitale , per le PMI innovative la cui componente economica e/o operativa sia, in misura predominante, dipendente da attività di Ricerca & Sviluppo e/o da applicazioni di natura tecnologica;

, per le PMI innovative la cui componente economica e/o operativa sia, in misura predominante, dipendente da attività di Ricerca & Sviluppo e/o da applicazioni di natura tecnologica; Resilienza al Covid-19 , dedicata esclusivamente alle PMI innovative che hanno saputo fronteggiare l’emergenza Covid-19 adattando la propria organizzazione e, eventualmente, modificando la stessa al fine di salvaguardare la salute delle persone, rafforzare la capacità di produzione dei beni prodotti o dei servizi prestati, gestire la finanza aziendale;

, dedicata esclusivamente alle PMI innovative che hanno saputo fronteggiare l’emergenza Covid-19 adattando la propria organizzazione e, eventualmente, modificando la stessa al fine di salvaguardare la salute delle persone, rafforzare la capacità di produzione dei beni prodotti o dei servizi prestati, gestire la finanza aziendale; Sostenibilità ambientale, dedicata esclusivamente alle PMI innovative che abbiano adottato uno sviluppo sostenibile, capace di considerare il legame esistente tra l’organizzazione stessa e l’ambiente ad essa circostante (tramite l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, il miglioramento del clima interno, l’incremento del benessere dei dipendenti e la diffusione di condizioni e metodi lavorativi sicuri e affidabili).

Al primo classificato di ogni categoria, Grant Thornton offrirà servizi per un valore di diecimila euro da utilizzare entro un anno dalla vincita. Le candidature possono essere inviate entro il 30 settembre attraverso il sito web dedicato, compilando la apposita form online. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 11 novembre presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma.