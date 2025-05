Criptovalute: recupero tasse nel 730/2025

Dal Fisco, le nuove istruzioni per il rimborso della maggior imposta sulle plusvalenze per cripto-attività in dichiarazione dei redditi 2025.

Per le plusvalenze e gli altri proventi che derivano dalle cripto-attività è prevista un’imposta sostitutiva del 26%, riconoscendo per il 2024 una franchigia di 2mila euro per il calcolo della base imponibile in dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate, con una nuova FAQ relativa al regime fiscale applicato ai proventi delle criptovalute, chiarisce alcuni aspetti che riguardano il calcolo della base imponibile in fase di compilazione del Modello 730/2025 o del Modello Redditi 2025 PF:

Se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.

È sempre l’Agenzia delle Entrate a sottolineare che il contribuente può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata, nel caso in cui non abbia potuto tenere conto della franchigia della dichiarazione dei redditi 2024, con riferimento all’anno di imposta 2023.