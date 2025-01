Prestiti: i tassi italiani sono tra i più alti d’Europa

Credito al consumo: il tasso medio dei costi sui prestiti alle famiglie in Italia supera la media europea ma online si può risparmiare: dati e trend.

A novembre 2024 il tasso medio per i prestiti alle famiglie in Italia è stato pari a 10,24%, un valore ancora molto elevato e che supera in modo evidente la media europea, ferma all’8,41%.

Secondo l’analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it basata su dati Eurostat, inoltre, richiedere un prestito in Italia ha un costo superiore rispetto a quanto accade negli altri grandi Stati europei, come Germania (tasso pari a 8,49%), Irlanda (8,08%), Spagna (7,79%) e Francia (6,72%).

A mostrare tassi di interesse dimezzati rispetto all’Italia, ad esempio, sono la Croazia (5,13%), il Lussemburgo (4,91%) e Malta (4,15%).

I tassi, in Italia come nel resto del Vecchio Continente, sono comunque diminuiti nel corso del 2024 mostrando un calo del 5% per quanto riguarda i prestiti per consumi destinati alle famiglie, passando da 10,75% a 10,24%.

Solo per fare un esempio, su un finanziamento da 10mila euro da restituire in 5 anni erogato a novembre 2024, in Italia i costi medi ammontano a 2.819 euro. Online, inoltre, il TAEG per lo stesso prestito possono variare tra il 7,19% e il 13,64%.

Nel corso del 2025, con i progressivi tagli al costo del denaro attuati dalla BCE, si attende un ulteriore calo dei tassi praticati dalle banche.