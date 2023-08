Bonus Ristrutturazione casa anche in comodato d’uso

Il Bonus Ristrutturazione può essere fruito anche in caso di immobile in comodato d’uso: normativa e limiti.

Le agevolazioni previste per chi avvia interventi di ristrutturazione di un immobile sono fruibili anche in caso di comodato d’uso e non solo di proprietà.

È la normativa vigente a consentirlo, visto che tra i beneficiari del Bonus Ristrutturazioni sono compresi proprietari, nudi proprietari ma anche locatari e comodatari.

Bonus Ristrutturazione nel 730 precompilato 7 Giugno 2023 Questi ultimi, nello specifico, possono fruire delle agevolazioni edilizie come detentori dell’immobile e conservarle anche in caso di cessazione della detenzione, nel momento in cui avviene l’acquisto della prima casa.

Il comodatario, in particolare, deve sostenere le spese per gli interventi edilizi e rispettare i requisiti previsti dalla normativa, in modo da accedere alla detrazione pari al 50% delle spese sostenute ripartite nell’arco di 10 anni, portandole in detrazione nel Modello 730.