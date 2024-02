Asta BOT il 9 febbraio: calendario e scheda titolo in collocamento

Nuovo BOT in emissione venerdì 9 febbraio 2024: la scheda del titolo di Stato, le tempistiche di sottoscrizione ed il calendario delle operazoni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il calendario dei nuovi collocamenti di Titoli di Stato: si tratta di BOT a 12 mesi in asta venerdì 9 febbraio 2024. Non essendoci specifiche esigenze di cassa, non sarà invece messo in collocamento nessun BOT trimestrale.

Vediamo dunque il dettaglio delle operazioni in programma, la scheda del Buono Ordinario del Tesoro in asta e come acquistarlo.

Titoli di Stato in emissione

Il collocamento di venerdì 9 febbraio prevede la prima emissione di un nuovo titolo, per un importo complessivo di 9 miliardi di euro: si tratta del BOT a 12 mesi 14 febbraio 2024 – 14 febbraio 2025. Ecco la scheda del titolo:

Calendario asta BOT del 9 febbraio

Il BOT in emissione può essere sottoscritto, come di consueto, per un importo minimo di mille euro. Ecco il calendario del collocamento del 9 febbraio 2024.

Termine per la prenotazione da parte del pubblico: 8 febbraio

Termine presentazione domande in asta (ore 11,00): 9 febbraio

Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30): 12 febbraio

Data di regolamento: 14 febbraio.

BOT in scadenza il 14 febbraio

Il Dipartimento del Tesoro segnala anche quali sono i BOT in scadenza il 14 febbraio 2024. Eccoli: