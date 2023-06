Tassi BCE verso nuovo rialzo, freno inflazione non convince Lagarde

La diversificazione degli investimenti si rivela un modo efficace per proteggere i propri risparmi: ecco alcuni consigli utili.

Il mutuo variabile è salito del 65% in un anno, il fisso costa più del doppio, i finanziamenti costano oltre il 20% in più: l’impatto della stretta BCE.

Rialzo tassi: quando scenderanno i mutui? Dati e stime

Aumento di 25 punti base per i tassi BCE deciso il 4 maggio: analisi e previsioni sui tassi d’interesse per i mutui nel 2023 e 2024 e consigli sul tipo di mutuo che conviene accendere oggi per contenere la rata.