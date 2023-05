Come fare l’estratto conto PostePay

Come visualizzare l'estratto conto PostePay, verificare la lista ultimi movimenti e accedere al rendiconto annuale: guida ai canali fisici ed elettronici.

Tra le carte ricaricabili più amate dagli italiani, la PostePay permette di prelevare denaro contante, anche oltre frontiera, presso gli uffici postali e gli ATM Postamat e bancari che espongono il marchio VISA o VISA Electron o anche fare acquisti online.

Come vedere l’estratto conto della PostePay

Esistono diverse modalità per visualizzare l’estratto conto della PostePay.

Si può scegliere di recarsi allo sportello postale e richiederlo direttamente all’operatore, oppure utilizzare un Postamat. In alternativa, è possibile consultare l’estratto conto online tramite il sito di Poste Italiane o le apposite app.

Tramite App PostePay si possono effettuare tutte le operazioni del caso

Chi non è pratico di tecnologia, può scegliere tra le prime due opzioni, anche se potrebbe richiedere più tempo della modalità elettronica. Per consultare l’estratto conto della PostePay online, tuttavia, è bene ricordare che occorre una carta PostePay attiva.

Dove si trova la lista movimenti e il rendiconto annuale?

E’ possibile richiedere la lista movimenti e/o il rendiconto in Ufficio Postale: la lista degli ultimi 40 movimenti è disponibile in tempo reale mentre per quelle superiori ai 40 movimenti o per il rendiconto annuale la documentazione verrà inviata con tempistiche differite.

Inoltre, è possibile consultare la lista movimenti e/o il rendiconto annuale online, all’interno dell’Area Riservata, disponibili in qualsiasi momento.

In particolare, il rendiconto annuale si trova accedendo all’Area Documenti e Contratti, nella sezione Documenti per 13 mesi: è possibile salvarlo sul proprio dispositivo e stamparlo in qualsiasi momento.

Analogamente per la lista movimenti, è sempre possibile scaricare e stampare l’elenco di tutte le operazioni effettuate dall’attivazione della carta in vigore in o possesso, selezionando il documento in formato Excel o Pdf.