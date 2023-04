Criptovalute: in Italia tasse sui profitti tra le più alte d’Europa

La mappa dei Paesi europei che tassano i profitti delle criptovalute: Italia nella top five, ma non mancano i paradisi fiscali.

L’Italia è tra i 5 paesi europei che tassano di più i profitti derivanti dalle criptovalute, la cui regolamentazione è ancora in fase di definizione a livello globale.

Secondo la mappa tracciata da HelloSafe, i Paesi europei tassano i profitti derivanti dal trading delle valute virtuali in modo molto differente, tanto che non esiste alcuna politica comune, fatta eccezione per i cosiddetti paradisi fiscali.

Criptovalute: disciplina e tassazione 12 Gennaio 2023 L’aliquota fiscale media per le plusvalenze da criptovalute nell’Unione Europea, invece, è pari al 15,4%. Con un’aliquota fiscale del 26%, invece, l’Italia si colloca al 23° posto in Europa ma figura tra i 5 Paesi che ne tassano maggiormente i profitti.

Ecco la mappa della tassazione sui proventi da criptovalute nel 2023:

Se Danimarca (52,06%), Svezia (30%) e Portogallo (28%) sono i Paesi con la più alta tassazione sui redditi da criptovalute nel 2023, i 6 paradisi fiscali europei che vantano una tassazione pari a zero sono invece Malta, Cipro, Grecia, Slovenia, Estonia e Germania.