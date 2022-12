Cripto-attività: nuova tassazione e regole fiscali

Disciplina fiscale e tassazione delle cripto-attività: in Legge di Bilancio 2023 tutte le nuove regole per chi detiene e realizza proventi da criptovalute.

Nella Legge di Bilancio (artt. 31-35 del dl) , trova posto una serie di misure fiscali volte a tracciare una disciplina specifica che tocca il mondo delle criptovalute, in modo particolare in ambito cripto-attività.

La Manovra 2023 prevede nuove regole per la tassazione delle operazioni connesse a queste forme di investimento, la rideterminazione del loro valore e la regolarizzazione di precedenti omissioni.

Disciplina per cripto-attività

La detenzione di cripto-attività comporta in tutti i casi l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi a prescindere dal loro valore e dai proventi.

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività restano tassabili con aliquota al 26% solo se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente 2mila euro.

I componenti positivi e negativi alla chiusura del periodo d’imposta non concorrono comunque alla formazione del reddito d’impresa, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Criptovalute: nuove definizioni e tasse nel DDL italiano 28 Aprile 2022 Per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto, calcolando sul valore a quella data un’imposta sostitutiva del 14%, da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o tre rate annuali di pari importo (in questo caso, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del 3% annuo.

Si può regolarizzare l’omessa indicazione in dichiarazione delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando specifico modello all’Agenzia delle Entrate e versando:

nel primo caso (cripto-attività detenute) una sanzione dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate;

nel secondo caso (redditi realizzati) un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più un altro 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.

Per tutti i residenti in Italia (non solo i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio), sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica un’imposta di bollo pari allo 0,2% annuo del loro valore, anche se non viene inviata comunicazione al cliente. Per le attività detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, si applica invece un’imposta sul valore nella stessa misura, da versare secondo modalità e termini consueti per le imposte sui redditi.