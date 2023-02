Buoni del Tesoro: asta BTP 2028 con rendimenti in crescita

Risultati asta BTP: rendimenti ancora elevati, la nuova tranche del decennale sfiora il 4,30%, attesa per il nuovo rialzo dei tassi BCE

Il Ministero dell’Economia ha collocato la seconda tranche del BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) con scadenza 1° aprile 2088, con cedola annua lorda del 3,4%.

Andamento BTP: quotazioni e rendimenti per ogni titolo di Stato 14 Dicembre 2022 Il rendimento lordo complessivo per la nuova emissione di BTP a cinque anni sfiora il 3,7%, con una domanda pari a 5,5 miliardi e prezzo di aggiudicazione di 98,74 centesimi.

Salgono dunque a 9 miliardi i titoli di Stato attualmente in circolazione, tra cui anche il BTP a dieci anni (scadenza 1° maggio 2033), per la quale si è trattato della quinta tranche di emissione. In questo caso, la cedola arriva al 4,40%.

Gli ordini sono stati pari a 4,71 miliardi, al prezzo di 101,38 centesimi, per un rendimento del 4,28%.

I risultati dell’asta confermano la fase di alti rendimenti. I mercati, nel frattempo restano tesi a causa della nuove decisioni della BCE, in arrivo nelle prossime ore e per le quali gli analisti si attendono un rialzo dei tassi dello 0,50%.