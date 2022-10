Buoni postali più convenienti del 2022: tutti i rendimenti ad oggi

I Buoni Fruttiferi Postali si stanno rivelando prodotti a rendimento crescente nel 2022: ecco i più convenienti del momento, con tassi e caratteristiche.

Sale il rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari, oggi al 2%, contro lo 0,5% precedente: lo ha stabilito un decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 6 luglio, che ne ha quadruplicato il rendimento al fine di contrastare l’aumento dell’inflazione. In rialzo anche il rendimento sul buono dedicato ai minori che oggi è al 3,5% lordo contro il 2,5% precedente.

L’aumento vale per chi sottoscrive un nuovo buono, mentre quelli antecedenti la data di cambio rimangono con il rendimento precedente. Allo stato attuale, quindi, i buoni postali si confermano un ottimo strumento di risparmio.

Ma quali sono quelli più convenienti? Facciamo un breve ripasso dei BFP e vediamo nel dettagli quali sono i loro rendimenti.

Buoni fruttiferi postali più convenienti

Senza costi né commissioni di collocamento e di rimborso e con una tassazione agevolata, i Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono strumenti di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e disponibili presso Poste italiane, acquistabili presso un qualunque ufficio postale.

I BFP sono prodotti di investimento finanziario garantiti dallo Stato italiano e considerati piuttosto affidabili, visto che il loro prezzo non è soggetto alle oscillazioni di mercato, caratteristica che li rende meno remunerativi ma più appetibili per i risparmiatori meno esperti.

I Buoni Fruttiferi non hanno costi di sottoscrizione e rimborso, salvo gli oneri fiscali. Si può richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione e hanno il vantaggio di una tassazione agevolata al 12,50%. Inoltre, i Buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione. E’ possibile scegliere la classica forma cartacea di emissione dei buoni (Buoni cartacei) oppure la più moderna forma dei Buoni dematerializzati. Si possono acquistare negli uffici postali e, per i soli Buoni dematerializzati, anche tramite i canali online (poste.it e App BancoPosta).

Buoni postali 2022: quali sono e quanto rendono

Il Buono postale ordinario ha una durata di 20 anni ed è dedicato a chi vuole investire nel lungo periodo i propri risparmi. I tassi di rendimento sono fissi e crescenti nel tempo e si può imborsare il Buono in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione. Oggi il rendimento è al 2%.

Oltre al buono ordinario, le altre offerte di buoni fruttiferi postali sono le seguenti:

Buono 3 anni Plus : ha una durata di 3 anni e permette di investire nel breve periodo garantendo rendimenti certi. Il rendimento effettivo annuo lordo è all’ 1% . Si può chiedere il rimborso integrale del capitale investito in qualsiasi momento (entro il termine di prescrizione) e, alla scadenza dei primi 3 anni, anche agli interessi maturati.

: ha una durata di 3 anni e permette di investire nel breve periodo garantendo rendimenti certi. Il rendimento effettivo annuo lordo è all’ . Si può chiedere il rimborso integrale del capitale investito in qualsiasi momento (entro il termine di prescrizione) e, alla scadenza dei primi 3 anni, anche agli interessi maturati. Buono Rinnova : è possibile sottoscriverlo se si è rimborsato un Buono fruttifero postale scaduto – dal 20 settembre 2022 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova (eccetto Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice) e il suo rendimento annuo lordo a scadenza è del 2,25% . Ha una durata di 6 anni con interessi che maturano dopo il primo triennio e, come negli altri casi, può essere rimborsato integralmente anche in anticipo fruendo anche degli interessi maturati se sono trascorsi almeno 3 anni dalla sottoscrizione.

: è possibile sottoscriverlo se si è rimborsato un Buono fruttifero postale scaduto – dal 20 settembre 2022 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova (eccetto Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice) e il suo rendimento annuo lordo a scadenza è del . Ha una durata di 6 anni con interessi che maturano dopo il primo triennio e, come negli altri casi, può essere rimborsato integralmente anche in anticipo fruendo anche degli interessi maturati se sono trascorsi almeno 3 anni dalla sottoscrizione. Buono 3×2 : per chi vuole investire fino a 6 anni, il Buono si può rimborsare anche dopo 3 anni con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rendimento annuo lordo a scadenza è dell ’1,75% .

: per chi vuole investire fino a 6 anni, il Buono si può rimborsare anche dopo 3 anni con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rendimento annuo lordo a scadenza è dell . Buono 3×4 : chi vuole investire fino a 12 anni, può contare su rendimenti fissi crescenti con la flessibilità di poterlo rimborsare in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione e, dopo 3, 6 e 9 anni, anche con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del 2% .

: chi vuole investire fino a 12 anni, può contare su rendimenti fissi crescenti con la flessibilità di poterlo rimborsare in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione e, dopo 3, 6 e 9 anni, anche con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del . Buono 4×4 : per chi vuole investire fino a 16 anni, con la flessibilità di rimborsarlo in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione e, dopo 4, 8 e 12 anni, anche con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del 3% .

: per chi vuole investire fino a 16 anni, con la flessibilità di rimborsarlo in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione e, dopo 4, 8 e 12 anni, anche con il riconoscimento degli interessi maturati. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del . Buono 4 anni risparmiosemplice : ha una durata di 4 anni, con la flessibilità di rimborsalo in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione. E’ possibile sottoscriverlo solo se si attiva un Piano di risparmio risparmiosemplice e si può ottenere un rendimento premiale a scadenza dell’ 1,5% annuo lordo, al raggiungimento di minimo 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano. Il rendimento annuo lordo standard a scadenza è dell’ 1% .

: ha una durata di 4 anni, con la flessibilità di rimborsalo in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione. E’ possibile sottoscriverlo solo se si attiva un Piano di risparmio risparmiosemplice e si può ottenere un a scadenza dell’ annuo lordo, al raggiungimento di minimo 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano. Il rendimento annuo lordo standard a scadenza è dell’ . Buono dedicato ai minori: dedicato ai più piccoli, è sottoscrivibile non soltanto da un genitore o altro parente ma da qualunque adulto che voglia pensare al futuro di un giovane. Il rendimento annuo lordo è fino al 3,5%.