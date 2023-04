Valutazione rischi commerciali: Free SACE Days per le PMI

Dal 2 all'11 maggio, su mysace.it, sono in prova due strumenti SACE di misurazione del rischio per le PMI: Valutazione Azienda e Parere di assicurabilità.

Misurare la fattibilità di un’operazione commerciale, il relativo costo di copertura dei rischi e la capacità di un partner di far fronte al contratto stipulato: sono valutazioni che un’impresa deve affrontare prima di entrare in un nuovo mercato e che richiedono competenze specifiche. Spesso, però, le PMI sono frenate davanti alla complessità di queste operazioni, o viceversa fanno fatica a tutelarsi sufficientemente contro rischi eccessivi legati alla stipulazione di contratti con partner poco affidabili.

A queste esigenze risponde SACE con un una “dieci giorni” dedicata alla prevenzione dei rischi commerciali per una piccola e media impresa, mettendo a disposizione due strumenti specifici, gratuiti per 10 giorni: i Pareri di Assicurabilità e la Valutazione Azienda.

Supporto alle PMI

Dal 2 all’11 maggio saranno a disposizione online, sulla piattaforma mysace.it, nell’ambito dei Free SACE Days. Un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione finanziaria pensata per «supportare le imprese a cogliere in sicurezza tutte le opportunità di business», sottolinea Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales PMI di SACE. In particolare, l’obiettivo è «diffondere la cultura della valutazione e della gestione del rischio», ritenuta «quanto mai utile in una fase di incertezza come quella che stiamo vivendo».

I Free SACE Days sono stati sviluppati in linea con gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025, che sottolinea il ruolo del Gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia al fianco delle imprese italiane e soprattutto delle PMI, per accompagnarle nei percorsi di crescita sostenibile in Italia e nel mondo, attraverso l’ascolto delle loro reali esigenze e la proposta di soluzioni su misura.

I due strumenti SACE

Mysace.it è una piattaforma integrata con strumenti di Education e Business Promotion offerti dal Gruppo SACE: dallo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching fino all’accompagnamento e la formazione, e soluzioni proposte da partner corporate e istituzionali per offrire il maggior numero di risposte a supporto della crescita sostenibile nazionale e internazionale delle PMI.

I due strumenti selezionati per la prova gratuita nell’ambito dei Free SACE Days sono i seguenti.

Valutazione Azienda è un servizio che calcola l’affidabilità delle controparti in Italia e all’estero sul fronte della capacità di far fronte ai propri impegni di pagamento. E’ un’analisi degli esperti di SACE espressa con l’importo di credito massimo consigliato e un indice di affidabilità. Inoltre, con il servizio di credit management, gli analisti di valutazione dei rischi SACE sono a disposizione per una consulenza telefonica dedicata e per il monitoraggio di 12 mesi della valutazione richiesta.

è un servizio che calcola l’affidabilità delle in Italia e all’estero sul fronte della capacità di far fronte ai propri impegni di pagamento. E’ un’analisi degli esperti di SACE espressa con l’importo di credito massimo consigliato e un indice di affidabilità. Inoltre, con il servizio di credit management, gli analisti di valutazione dei rischi SACE sono a disposizione per una telefonica dedicata e per il monitoraggio di 12 mesi della valutazione richiesta. Il Parere di Assicurabilità fornisce una stima preliminare della fattibilità di un’operazione, a cui far seguire la richiesta diretta dell’assicurazione del credito connessa, ad un prezzo bloccato e valido per tre mesi. Sempre gratis, sarà possibile ricevere una valutazione anche per la copertura dal rischio di produzione, un’assicurazione per revoca di commessa interamente digitale, per operazioni fino a 5 milioni di euro.

Altre soluzioni digitali per l’Export

Sono soluzioni digitali che fanno parte del cruscotto SACE a disposizione delle imprese, e i Free SACE Days di inizio maggio rappresentano l’occasione per testarli gratuitamente. Eventualmente, l’impresa potrà poi decidere di coprirsi dai rischi utilizzando altri tool.

Come Export UP, l’assicurazione del credito commerciale digitale per operazioni fino a 5 milioni di euro. Consente di scegliere la copertura più adatta in base alle esigenze di business. Per esempio, l’assicurazione della singola commessa assicura l’impresa dal rischio di mancato pagamento e dal mancato recupero dei costi di produzione per revoca del contratto, indebita escussione delle fideiussioni e distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati. L’analisi della copertura e l’assicurazione delle transazioni ripetute per la fornitura di beni di consumo e servizi, relativi a uno o più clienti, permette invece di contare su un monitoraggio costante della loro solidità e, in caso di mancato pagamento, su un indennizzo a data certa.

Fra gli altri servizi c’è poi Contributo Export, un contributo in conto interessi a supporto dello sconto pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito emessi dall’acquirente estero. Oppure la Copertura dal rischio di produzione, che assicura il mancato recupero dei costi di produzione, ad esempio quando l’esecuzione del contratto viene interrotta a causa di eventi di natura commerciale o politica.