Bonus Psicologo 2025 in stallo senza il decreto attuativo

Nonostante il rinnovo per il 2025 il Bonus Psicologo non è ancora accessibile: decreto attuativo atteso tra marzo e aprile.

Per poter usufruire del Bonus Psicologo 2025 è necessario attendere il decreto attuativo, che dovrà ufficializzare il rinnovo dell’agevolazione e stanziare le nuove risorse necessarie.

Allo stato attuale, per circa 3mila persone è ancora possibile accedere ai fondi del 2024: sono i richiedenti che non erano stati accontentati l’anno scorso proprio a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, a breve beneficiari dei 1500 euro previsti grazie allo sblocco di 5milioni di euro (previsti dal decreto Anticipi 2024) approvato da parte della Corte dei Conti.

Una volta varato il decreto di ripartizione dei fondi, quindi, l’INPS potrà procedere con lo scorrimento delle graduatore per accogliere le domande sospese.

Anche per il 2025, inoltre, i requisiti di accesso al Bonus Psicologo sono invariati, riferendosi alla residenza in Italia e a un valore ISEE in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Il contributo, nel dettaglio, copre fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo di 1500 euro per beneficiario a seconda dell’ISEE familiare e secondo questo schema:

ISEE inferiore a 15mila euro: fino a 1.500 euro;

ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro: fino a 1.000 euro;

ISEE compreso tra 30mila e 50mila euro: fino a 500 euro.

Il decreto attuativo del Bonus Psicologo 2025 dovrebbe arrivare tra marzo e aprile. Sarà l’INPS, successivamente, a fornire le date di apertura e chiusura della finestra temporale per l’invio delle domande di accesso alle risorse.