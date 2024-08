Rottamazione quater: proroga al 15 settembre ma senza riapertura termini

Un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la proroga al 15 settembre 2024 per il pagamento della quinta rata della Rottamazione quater, la cui scadenza originaria era fissata al 31 luglio con 5 giorni di tolleranza.

Le voci si rincorrevano da giorni ma senza il testo del dlgs con il differimento dei termini non era stato possibile farne piena certezza.

Rottamazione qyater: quinta rata entro il 15 settembre

Rottamazione quater, ultimissime novità 30 Luglio 2024 Il riferimento è alle novità contenute nel decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, riferisce la nota MEF:

recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Nessuna riapertura o estensione della Definizione agevolata

Di contro, il Ministero guidato da Giancarlo Giorgetti smentisce le indiscrezioni su una presunta ipotesi di riapertura dei termini per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali:

si precisa che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.