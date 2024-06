Elezioni 8-9 giugno : sconto trasporti per chi deve votare

Treni, traghetti e aerei a prezzo scontato per gli elettori che tornano a votare, autostrade gratis per italiani residenti all'estero: tutte le tariffe.

In vista del fine settimana elettorale, sconti di viaggio per i cittadini che devono spostarsi per recarsi alle urne. Ci sono tariffe agevolate per treni, navi e aerei, mentre le autostrade sono gratuite per i residenti all’estero che tornano in Italia per andare ai seggi.

Vediamo come sono organizzati gli sconti sui mezzi di trasporto in occasione del voto dell’8 e 9 giugno per le Europee, le Amministrative in oltre 3mila 700 comuni e le Regionali in Piemonte.

Sconti elettorali sui biglietti ferroviari

Europee: capolista e candidati 3 Maggio 2024 Chi viaggia in treno potrà avere tariffe promozionali da parte di Trenitalia, Italo e Trenord, che hanno stipulato convenzioni con il Ministero dell’Interno. Tendenzialmente, le aziende del trasporto ferroviario applicano sconti del 60% e 70%. Eccoli con precisione, in base a quanto indicato nella circolare 49/2024 del dipartimento Affari interni e territoriali:

Trenitalia offre una riduzione del 60% sulle tariffe regionali (Tariffa 39) e regionali con applicazione sovra regionale (Tariffa 39/AS) oppure uno sconto del 70% del prezzo base per le tariffe nazionali (Frecce e Intercity) e per il servizio cuccette (gli sconti riguardano i biglietti di seconda classe e il livello di servizio Standard);

offre una riduzione del 60% sulle tariffe regionali (Tariffa 39) e regionali con applicazione sovra regionale (Tariffa 39/AS) oppure uno sconto del 70% del prezzo base per le tariffe nazionali (Frecce e Intercity) e per il servizio cuccette (gli sconti riguardano i biglietti di seconda classe e il livello di servizio Standard); Italo offre uno sconto del 60% con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo;

offre uno sconto del 60% con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo; Trenord prevede infine una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ma per i soli viaggi effettuati a tariffa regionale e in seconda classe.

Per utilizzare queste riduzioni, il viaggio di andata va effettuato dal 30 maggio e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2024, mentre per l’eventuale turno di ballottaggio delle amministrative del 23 e 24 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 14 giugno, e quello di ritorno fino al 4 luglio.

Gli elettori con i biglietti scontati devono esibire al controllore la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva.

Traghetti con tariffa elettori: le tratte ammesse

Chi prende un traghetto, può avere uno sconto del 60% sulla tariffa ordinaria sulle seguenti tratte divise per compagnia di navigazione.

Compagnia Italiana di Navigazione: Genova-Porto Torres;

Grimaldi Euromed: Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari;

Società Navigazione Siciliana: Sicilia e isole e Napoli-Isole Eolie-Milazzo;

NLG – Navigazione Libera del Golfo: Termoli-isole Tremiti.

Gli elettori che possono viaggiare anche con la tariffa residenti applicheranno quest’ultima a meno che non sia più vantaggiosa la tariffa “elettori”.

Viaggi aerei scontati con ITA Airways

Elezioni 8-9 giugno 2024: regole di voto 25 Aprile 2024 Per gli spostamenti in aereo, ITA Airways applicherà uno sconto sul biglietto per un volo nazionale, andata e ritorno, per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza. La tariffa agevolata è applicabile anche a prenotazioni relative a più passeggeri, esclusivamente acquistando il biglietto online sul sito https://www.itaairways.com.

Al momento del check-in e/o dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, se sprovvisto, solo per il viaggio di andata dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, sarà necessario esibire la tessera elettorale vidimata.

Autostrade gratis per chi torna a votare

Tutte le società autostradali aderenti ad Aiscat esentano dal pedaggio gli italiani residenti all’estero che rientrano per votare. L’agevolazione sarà applicata, per il viaggio di andata, dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22:00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle stesse.