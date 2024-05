Relazione Bankitalia: verso la ripresa economica, la visione di Panetta

Le proiezioni Bankitalia per il PIL italiano e l’inflazione fino al 2026: analisi dei fattori in gioco e degli effetti della crisi nel Mar Rosso.

Bankitalia: il giro di vite sul Superbonus non basta, oltre allo stop delle cessioni è da valutarne l’abolizione pre-termine visti i costi pubblici.

Rapporto ISTAT sull’economia italiana, distintasi in Europa per la maggiore capacità di ripresa, grazie anche alla digitalizzazione.

banca d'Italia Economia al ristagno: allarme Istat e Bankitalia Produzione industriale in negativo, economia italiana al ristagno, il calo dell’inflazione non basta: sì a riserve patrimoniali per i conti pubblici.

Mutui Mutui in rialzo: quando scenderanno i tassi e quanto costeranno nel 2024 Mutui ancora in rialzo secondo i nuovi dati Bankitalia, tassi di interesse in crescita a fine 2023: tendenze di fine anno e stime per il 2024.

Accesso al Credito Aumentano i tassi su mutui e crollano i prestiti: allarme Bankitalia La Banca d’Italia segnala un aumento dei tassi di interesse sui mutui per acquisto casa e per il credito al consumo: quasi al raddoppio in un anno.

Mutui Tasso mutui e prestiti ancora in salita: allarme Bankitalia Tasso mutui casa al 4,65%, salgono anche i costi dei prestiti alle imprese, effetto domino sulle compravendite: dati e analisi della Banca d’Italia.