Editoria in crisi: sparite 2700 edicole in 4 anni

Chiuse quasi 2700 edicole in Italia nell’arco di 4 anni, con ripercussioni negative sull’imprenditoria femminile e giovanile.

Nell’arco di quattro anni sono sparite quasi 2700 edicole, una perdita che coinvolge tutta l’Italia e che mette in evidenza come la crisi dell’editoria non abbia risparmiato i giornalai.

Secondo i dati resi noti da Unioncamere-InfoCamere, infatti, se a fine settembre 2023 i punti vendita di giornali e periodici si basavano su 13500 localizzazioni, a settembre 2019 erano oltre 16mila.

La chiusura delle edicole ha conseguenze negative anche dal punto di vista dell’imprenditoria giovanile e femminile, se si considera che delle quasi 12mila imprese registrate a fine settembre 4450 erano femminili e 701 giovanili.

Osservando i dati locali, inoltre, sembrano “salvarsi” dalla crisi solo Bolzano e Sondrio grazie all’apertura di una nuova edicola nel quadriennio, seguite da Oristano che vanta ancora tutte le sue 51 rivendite di giornali.

A Roma e provincia, invece, ci sono 1.138, 303 edicole in meno di quattro anni fa (-21%), mentre a Torino oggi si contano 501 rivendite, 138 in meno di settembre 2019 (-21,6%). Milano, infine, ha perso 129 edicole (-11,9%).