Bonus Editoria: riapertura domande fino a settembre

Riaperta la piattaforma per l’accesso al Bonus Editoria: le imprese devono inserire dati e documentazione per l'istruttoria entro il 30 settembre.

Rimarrà aperta fino al 30 settembre 2024 la piattaforma per la gestione delle domande relative al Bonus Editoria, destinata all’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici. La nuova scadenza entro la quale le imprese dovranno inserire i dati e l’ulteriore documentazione istruttoria necessaria per accedere al Bonus Editoria.

A comunicare la riapertura delle domande è il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Si tratta dei contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, per i quali sono in corso le procedure di assegnazione.

Editoria in crisi: sparite 2700 edicole in 4 anni 5 Gennaio 2024 Gli editori possono accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali usate in occasione della presentazione delle domande. Dopo aver inserito i dati, saranno generati in automatico i prospetti e le dichiarazioni sostitutive, sebbene alcuni campi dovranno essere compilati a cura dell’editore.

La modulistica dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma (raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, mediante le credenziali utilizzate in fase di prima domanda), insieme alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio.

Il Dipartimento ricorda anche la casella di posta elettronica utile per richiedere supporto tecnico (helpdesk.piattaformacontributi@governo.it).