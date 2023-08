PNRR: 2,4 mld per opere pubbliche indifferibili

Il MEF conferma l'assegnazione di 2,4 mld di euro per le opere pubbliche, in risposta all'aumento dei costi dei materiali e dell'energia.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l’assegnazione definitiva di risorse del Fondo Opere Indifferibili per le opere pubbliche.

Si tratta di 2,4 miliardi di euro, destinati alle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023.

Compensazione per il caro prezzi

Queste risorse aggiuntive sono una risposta all'aumento dei prezzi dei materiali e al caro energia.

L’obiettivo è sostenere la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari.

Assegnazione fondi PNRR

L'assegnazione delle risorse per il primo semestre 2023, già oggetto di preassegnazione nei mesi precedenti, è stata confermata con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 e n. 185, rispettivamente del 3 e 8 agosto 2023.

Ciò segue la verifica dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2023.

Tra gli interventi finanziati ci sono quelli per gli enti alluvionati, la sospensione e il rinvio della verifica per le procedure di affidamento, per gli interventi con verifica non completa e per quelli per i quali non è confermata l’assegnazione.

Entrata in vigore dei provvedimenti

I decreti e i relativi allegati saranno presto pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, sono già consultabili sul sito del MEF, assicurando così la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.