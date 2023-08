Famiglie italiane indebitate e a rischio usura

Indebitamento delle famiglie italiane in crescita: analisi della situazione, rischi legati all'usura e possibili soluzioni secondo la CGIA.

L’indebitamento medio per famiglia in Italia ha toccato i 22.710 euro, con un ammontare totale dei debiti bancari che ha raggiunto il livello record di 595 miliardi di euro (+3,5% in un anno).

Una bomba ad orologeria che rischia di esplodere da un momento all’altro, con effetti a catena anche per imprenditori e artigiani, a fortissimo rischio usura.

L’analisi è quella dell’Ufficio studi della CGIA, che studia l’impatto della difficile congiuntura economica in atto nel Paese.

Indebitamento in salita

Lo stock dei debiti è in crescita a causa dell'inflazione (che ha prodotto a catena un aumento del costo dei mutui) e dell'aumento delle bollette.

Nonostante la situazione sia critica, al momento è ancora sotto controllo. Ma si teme non per molto.

L’aumento dei debiti, registrato a partire dalla forte ripresa economica del biennio 2021-2022, non si è arrestato nonostante l’incremento del costo del denaro che invita alla prudenza: la necessità di far fronte alle spese contingenti spinge le famiglie a tirare la corda sperando in un rientro della bolla, che però potrebbe esplodere se la BCE continuerà – come previsto – ad aumentare i tassi di interesse almeno fino a fine 2023 o ai primi del 2024.

Indebitamento e territorio

Le aree più esposte economicamente hanno anche i livelli di reddito più alti, ma contengono anche famiglie appartenenti alle fasce sociali più deboli.

Le famiglie con il maggiore aumento di indebitamento si trovano a Milano (35.342 euro, +5,1% rispetto al 2021), seguite da Monza-Brianza (31.984 euro, +3%) e Bolzano (31.483 euro, +5%).

Roma e Como seguono a ruota.

La CGIA suggerisce di invertire la tendenza, fornendo liquidità alle micro imprese per prevenire il ricorso all’usura.

Inoltre, si sottolinea l’importanza di promuovere il Fondo per la prevenzione dell’usura, uno strumento legale introdotto da decenni ma poco utilizzato e sconosciuto alla maggior parte delle persone.