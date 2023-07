Prezzi dei carburanti: i nuovi obblighi dal 1° agosto

Dal 1° agosto 2023, obbligo di esposizione e comunicazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione praticati dagli esercenti al pubblico: le istruzioni.

Il 1° agosto 2023 entra in vigore in nuovo obbligo di esposizione dei prezzi medi da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburante.

A tal fine, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato apposita circolare con tutti i chiarimenti e le istruzioni del caso per i benzinai.

In mostra prezzi alla pompa e prezzi nazionali

Il nuovo provvedimento esplicita le modalità di attuazione delle regole previste dal DM 31 marzo 2023 sull’esposizione da parte dei benzinai dei prezzi applicati alla pompa rispetto a quelli medi praticati a livello nazionale.

I prezzi di benzina, diesel ed altri carburanti in vendita vanno esposti in bella vista tramite cartelloni nei distributori.

Per quanto viga l’obbligo di esposizione nei distributori, sulle caratteristiche e sulle modalità di realizzazione dei cartelloni viene tuttavia lasciata agli operatori ampia libertà di posizionamento.

Ogni giorno i prezzi online sul sito del Ministero

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati dall’esercente al Ministero tramite portale Osservaprezzi Carburanti, invece, il provvedimento chiarisce le tempistiche e le modalità di comunicazione dei prezzi applicati.

I dati aggregati (nazionali per i distributori su autostrade e regionali per gli altri) saranno resi disponibili online, in formato aperto, ogni mattina in una sezione specifica del sito MIMIT.

La Circolare con tutte le istruzioni

I distributori possono trovare tutte le indicazioni del caso nella Circolare MIMIT del 6 luglio 2023, che detta le regole operative per ottemperare ai dettami del DM 31 marzo 2023.

In particolare, la circolare analizza le seguenti disposizioni.

Obbligo di comunicazione dei prezzi (articolo 3)

Pubblicazione dei prezzi medi e caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni (articolo 6 e articolo 7)

Vigilanza e sanzioni (articolo 8)

Decorrenza e abrogazioni (articolo 4, articolo 6, articolo 7 e articolo 9)