Il Settimanale di PMI.it: Quarto Stato 2.0

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 5 maggio e online in digitale con l'Edizione n.35: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 5 maggio l’Edizione n. 35 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta della settimana si focalizza sulle novità del Decreto Lavoro e le sue tante novità per imprese e lavoratori, dal taglio del cuneo fiscale per aumentare il potere d’acquisto delle retribuzioni agli sgravi per le imprese che assumono, dalla flessibilità per i contratti a termine alla riforma del RdC che diventa Assegno di inclusione e punta a rafforzare gli obblighi formativi e lavorativi per i beneficiari del sussidio.

In questo numero c’è anche un interessante approfondimento su business della ricostruzione in Ucraina, che vale 411 miliardi di dollari e per i quali ci sono già in prima fila 650 aziende italiane pronte ad attivarsi.

Sullo sfondo, la settimana politica del governo italiano, alle prese con le minacce speculative legate al giudizio di rating e con i nodi ancora da sciogliere in sede europea su Patto di Stabilità, MES e PNRR.

E poi le interviste, le opinioni degli esperti, le storie d’impresa, le nuove rubriche sulla sostenibilità, le tendenze dal mondo della finanza e del business, gli appuntamenti della settimana della nostra ricca sezione sull’economia della conoscenza.