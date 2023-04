Tariffe Luce, le 5 migliori offerte di aprile: servizi a confronto per trovare la soluzione più adatta e risparmiare sulla bolletta.

Qual è il fornitore di energia elettrica più conveniente oggi? Per risparmiare sulla bolletta della luce, la scelta della tariffa luce on è sempre facile, visto che le offerte cambiano frequentemente.

In generale, le offerte con prezzo variabile in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) sembrano quelle con il prezzo più basso, ma è importante considerare anche altre caratteristiche delle offerte, ad esempio le penali in caso di cambio di fornitore o la durata del contratto. In generale, è sempre consigliabile fare attenzione alle condizioni contrattuali e alle clausole eventualmente presenti, per evitare spiacevoli sorprese in futuro.

Per trovare la promozione più adatta alle proprie esigenze, abbiamo raccolto e confrontato le proposte oggi disponibili sul mercato. Vediamo, quindi, le 5 migliori offerte luce di aprile.

1. Engie Energia

Engie Energia Agile Luce prevede un prezzo variabile in base al PUN più un fisso di 156 €/anno. Il prezzo al mese è di 50 euro, considerando che oggi il PUN è di 0,13638 €/kWh per le offerte monorarie, ed è valida per il mercato libero.

2. Sorgenia

Sorgenia Next Energy Sunlight Luce prevede un prezzo variabile in base al PUN più un margine fisso di 0,01€/kWh. Il prezzo al mese è di 53 euro ed è valida per il mercato libero.

3. Plenitude

Plenitude Trend Casa Luce è un’altra offerta valida per il mercato libero, che prevede un prezzo variabile in base al PUN più un margine fisso di 0,0451 €/kWh. Il prezzo al mese è di 53 euro.

4. Wekiwi Energia

Wekiwi Energia alla fonte (sconto intero) Luce prevede un prezzo variabile in base al PUN più un margine fisso di 0.005 €/kWh. Il prezzo al mese è di 52 euro ed è valida per il mercato libero.

5. Iren Revolution

Iren Revolution Luce Verde Variabile 2023 è un’offerta che prevede un prezzo che varia in base al PUN moltiplicato per un coefficiente di aggiornamento λ, più un margine fisso di 0,06094€/kWh. Il prezzo al mese è di 57 euro ed è valida per il mercato libero.