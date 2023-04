Alla prima edizione degli Assolombarda Awards, l’Associazione ha premiato i progetti di impresa più innovativi e celebrato gli anniversari delle aziende associate.

Lo scorso marzo si sono svolti gli Assolombarda Awards, nella cornice del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano. Prima edizione del premio promosso da Assolombarda, la più grande associazione territoriale di imprenditori e imprese in Italia, per onorare gli anniversari associativi delle aziende e riconoscere i progetti d’impresa più innovativi.

In questa occasione, Assolombarda ha assegnato i premi alle aziende che si sono distinte nelle categorie Sostenibilità, Digitalizzazione, Performance, Design, Responsabilità e cultura.

Assolombarda Awards a sostegno del tessuto produttivo italiano

Con gli Assolombarda Awards, Assolombarda mira a celebrare l’eccellenza e la creatività delle imprese che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del territorio lombardo, creando opportunità e aumentando la prosperità economica del territorio. Non solo, l’evento ha rappresentato una vetrina esclusiva per le imprese di diversi settori per mostrare i loro prodotti, servizi e strategie innovative e condividere le loro storie di successo con la comunità imprenditoriale.

Per Assolombarda la serata è stata anche l’occasione per ringraziare le realtà associate che celebrano, quest’anno, le tappe significative della propria adesione all’Associazione: 68 aziende sono state premiate per i 25 anni; 20 per i 50 anni. Sei realtà storiche, inoltre, hanno ricevuto un riconoscimento per i propri 75 anni di appartenenza.

Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda: “Valorizzare l’importanza del fare impresa in una fase storica delicata del nostro Paese”

Gli Assolombarda Awards sono più di una semplice celebrazione dell’eccellenza aziendale: rappresentano un’occasione per promuovere le migliori pratiche, condividere le conoscenze e ispirare i futuri imprenditori a perseguire il loro sogno di costruire imprese di successo. Una testimonianza del ruolo cruciale che le imprese e gli imprenditori svolgono nel guidare lo sviluppo verso il futuro.

Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, ha dichiarato: “Abbiamo pensato di valorizzare l’importanza del ‘fare impresa’ in una fase storica delicata del nostro Paese, in cui tutti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo. Questa serata, votata all’eccellenza, mira a sensibilizzare sempre di più le imprese a investire negli asset che riteniamo strategici e ai quali abbiamo dedicato un premio. Siamo, infatti, convinti che l’investimento in innovazione, oggi più che mai, costituisca il vero carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo; un elemento che pone l’imprenditore come attore positivo del cambiamento. È a questa cultura d’impresa che abbiamo voluto rendere omaggio con gli Assolombarda Awards. La prima edizione di questo premio rappresenta il primo di una lunga serie di iniziative che, nei prossimi anni, ci aiuteranno a promuovere i progetti capaci di rafforzare il nostro primato competitivo. Valorizzare chi produce sviluppo, a partire dai territori, del resto, è una delle priorità del mio mandato da Presidente di Assolombarda”.

Diana Bracco, Alberto Pirelli, Veronica Squinzi ed Emma Marcegaglia hanno consegnato i premi alle imprese i cui progetti si sono distinti nell’anno alla presenza delle istituzioni del territorio, rappresentate da Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Agostino Santoni, Vicepresidente di Confindustria, e di altri protagonisti dell’industria italiana.

Le aziende vincitrici degli Assolombarda Awards

In questa prima edizione degli Assolombarda Awards sono stati premiati i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie, considerate asset strategici per la competitività del futuro: Sostenibilità, Digitalizzazione, Performance, Design, Responsabilità e cultura.

Il Premio “Fulvio Bracco” ha visto la vittoria di Acqua & Sole Srl, grazie ad un progetto che ha lo scopo di rendere carbon-free il territorio ospitante e costituire un esempio partecipato di bio-economia e simbiosi industriale. L’iniziativa mira a promuovere una continua e costante ricerca di processi innovativi nel trattamento di rifiuti e nella produzione di energia da fonti rinnovabili all’interno di un rapporto simbiotico e rigenerativo con il territorio.

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl si è aggiudicata il Premio “Leopoldo Pirelli”, con un progetto di digitalizzazione della cleanroom con tecnologia collaborativa e ottimizzazione del processo attraverso simulazione e partecipazione del personale. Utilizzando la realtà virtuale il team di reparto è stato messo nelle condizioni di fornire indicazioni utili per la definizione della nuova configurazione. È stato consolidato il metodo di partecipazione nella gestione di ulteriori investimenti e processi di cambiamento.

Per il Premio “Giorgio Squinzi” sono stati riconosciuti vincitori Eurofins Biolab Srl, per la sezione Grandi imprese, e Re-Forme Srl, per la sezione PMI. Queste imprese sono state valutate a partire dalle informazioni dell’ultimo bilancio disponibile e si posizionano al primo posto secondo cinque parametri di redditività e andamento economico: ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), margine operativo in percentuale sul fatturato, crescita del fatturato, considerato in relazione al settore di appartenenza, aumento del numero di dipendenti.

Il Premio “Steno Marcegaglia” è stato assegnato a Passoni Titanio Srl, per l’ideazione di una bicicletta unica, che accoppia due materiali agli antipodi, ovvero titanio e carbonio: il telaio metà in titanio e metà in carbo-titanio, soluzione mai sperimentata in passato, conferisce al prodotto leggerezza, rigidità e reattività ma anche resistenza, comfort e durabilità.

Infine, Way2Global Srl SB ha visto assegnarsi il Premio Responsabilità e cultura dedicato a Fabio Lattanzio, giovane imprenditore prematuramente scomparso, per la realizzazione integrale di un paradigma d’impresa benefit al femminile, caratterizzato da radicalità della visione e diversificazione degli ambiti di intervento.