Lotteria Scontrini, nuove vincite settimanali: i codici estratti

L'elenco dei codici scontrino che hanno vinto la Lotteria degli Scontrini, estrazione settimanale del 6 aprile 2023.

La Lotteria degli Scontrini è un’iniziativa promossa dal governo italiano con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale e premiare i consumatori che pagano con metodi di pagamento puramente elettronici e quindi tracciabili.

Ogni settimana, vengono estratti a sorte i codici scontrino emessi dagli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa e registrati sul sistema Lotteria. Questa settimana ad essere coinvolti nell’estrazione sono stati gli scontrini relativi agli acquisti cashless effettuati e registrati nel periodo che va dal 27 marzo 2023 al 02 aprile 2023. Vediamo chi ha vinto.

Lotteria Scontrini: chi ha vinto il 6 aprile 2023?

A vincere i premi messi in palio (quindici premi da 25.000 euro per gli acquirenti e altrettanti per i rispettivi esercenti, da 5.000 euro) sono stati gli scontrini con i seguenti codici:

1443-0087 53SNS303353 37030037;

2254-0023 53SNS301223 62000003;

0486-0263 96SRT001000 93080001;

1339-0238 3BIWB001102;

1393-0021 99MEY040009;

1295-0006 53SNS300740 00180062;

1511-0114 99SEA002184 00130003;

2193-0016 53SNS301203 30150006;

1021-0020 53SNS302002 65300007;

1492-0086 53MN2015693;

1345-0034 3BSDP001145 90640010;

1342-0020 3BSDP001101 03420004;

1879-0081 96MKR000394;

1397-0166 88I24001070;

1463-0213 88I24002080.

Quando finisce la Lotteria Scontrini?

Iniziata formalmente nel 2021, la Lotteria degli Scontrini è ancora attuale e per ora non si hanno notizie di un suo termine. Tuttavia, dal 2023 dovrebbe prendere il via anche la Lotteria degli Scontrini istantanea, che coesistera con quella “differita”.

Quando la Lotteria Scontrini istantanea prenderà il via, chi parteciperà effettuando acquisti cashless e mostrando in cassa il codice Lotteria, avrà ancora queste possibilità di vincere:

i premi minori istantanei , da verificare tramite il QR code sullo scontrino direttamente dopo l’acquisto;

, da verificare tramite il QR code sullo scontrino direttamente dopo l’acquisto; i premi più ricchi settimanali, mensili e annuali messi in palio ogni giovedì con le estrazioni che ogni settimana pubblichiamo su PMI.it, dopo che vengono rese note sul portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/ e nell’apposita area riservata.

Come viene finanziata la Lotteria degli Scontrini?

Ricordiamo che la Lotteria degli Scontrini è una misura che rientra tra quelle finanziabili con il PNRR, nel capitolo dedicato all’amministrazione fiscale e alla digitalizzazione dell’attività di contrasto all’evasione fiscale.