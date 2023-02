Bollette gas e luce, prezzo in calo: cosa cambia da marzo

In calo il prezzo del gas: impatto su tariffe e costi per gli utenti e confronto tra bollette luce e gas su mercato libero e tutelato.

Il prezzo del gas all’ingrosso continua a scendere, ed anche in bolletta, con un primo impatto che finalmente si prefigura a breve sul mercato libero oltre a quello già registrato su quello tutelato, frutto però anche di altre dinamiche. Le quotazioni su Ttf di Amsterdam sono scese sotto i 50 euro per megawattora (-34,7% da inizio anno).

Secondo le stime di Nomisma Energia, la bolletta del gas di marzo sarà dunque più leggera (in calo del 17%) ed anche per quella della luce si va verso un –25% a partire da aprile.

Bolletta gas e luce da marzo in calo

Tradotto in euro, il drastico crollo dei prezzi registrato negli ultimi tempi per la materia prima significa poter quantificare un risparmio di 600 euro sulla bolletta annuale delle famiglie (234 euro per il gas e 363 per l’elettricità).

In sei mesi il future del Ttf olandese si è ridotto dell’85% ma è comunque ancora il doppio dei livelli precedenti alla crisi energetica internazionale. Resta comunque innegabile l’inversione di tendenza registrata, che finalmente lascia intravedere una luce alla fine del tunnel.

Cosa cambia sul mercato libero

Le quotazioni più recenti per il gas naturale all0ingrosso produce risparmi che finalmente interessano anche il mercato libero, per i quali non si applicano le tariffe calmierate stabilite dall’ARERA (che tra l’altro fa riferimento al mercato all’ingrosso italiano per il gas, e che calcola la tariffa su base mensile e non trimestrale).

Ovviamente, se si è scelto un contratto con tariffa bloccata, si continuerà a pagare la stessa tariffa applicata ai consumi, mentre per chi ha scelto l’indicizzazione mensile potrà beneficiare da subito dei risparmi in bolletta.

Cosa cambia sul mercato tutelato

Sul mercato tutelato i primi segnali positivi del mutato scenario si sono già registrati da inizio anno: a gennaio 2023 la bolletta del gas ha segnato -34,2% rispetto a quella di dicembre 2022.

Il mercato tutelato ospita 7 milioni di utenti per la fornitura di gas e 11 milioni per la bolletta dell’energia elettrica. Per questi clienti, la tariffa della luce sarà in calo del 19,5 % da gennaio a marzo, perché ancora è calcolata su base trimestrale, mentre la bolletta del gas è calcolata su base mensile fin dallo scorso ottobre, su indice Psv.

Incognita bollette da aprile

Nuovo Decreto Bollette entro il 1° aprile ma cambiano gli aiuti 26 Gennaio 2023 Bisogna guardare al trend con prudenza perché, come ricorda l’ARERA, siamo ancora lontani dai prezzi precedenti all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che nell’ultimo anno ha prodotto aumenti del 36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Non solo: la Legge di Bilancio ha azzerato gli oneri di sistema per il gas soltanto per il primo trimestre 2023. Vero è che il Governo ha già annunciato prossimi interventi a riguardo, ma non è detto che si riproponga in maniera identica il taglio. Così come avvenuto per le accise sui carburanti, si potrebbe scegliere di investire le risorse per una doversa modulazione degli aiuti contro il caro energia.