Gas: bolletta in calo per i consumi di gennaio 2023

Tariffe ARERA per le bollette di gennaio 2023 sul mercato tutelato: prezzi in calo del 34,2% per i consumi dell'ultimo mese.

L’ARERA ha comunicato i prezzi di riferimento per le tariffe del gas sul mercato tutelato riferite ai consumi di gennaio 2023: il valore della materia prima è pari a 68,37 €/MWh, con quotazioni all’ingrosso in netta flessione, con la conseguenza di una bolletta più leggera.

Per una famiglia tipo (consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui), la fatturazione del gas per il mese di gennaio 2023 è prevista in calo del 34,2% rispetto alla bolletta di dicembre 2022.

L’ARERA prende a riferimento ogni mese il prezzo del gas sul mercato all’ingrosso italiano, che per i clienti con contratti in condizioni di tutela è in forte calo rispetto allo scorso mese ma non ancora sull’anno scorrevole (febbraio 2022-gennaio 2023) periodo durante il quale la spesa risulta pari a circa 1.769 euro (+36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente).

Per il primo trimestre 2023 l’Autorità ha azzerato gli oneri generali di sistema per il gas, così come previsto dalla Legge di Bilancio 223, confermando anche la componente negativa UG2 per i consumi fino a 5.000 smc/anno e la riduzione dell’IVA al 5%. Per il secondo trimestre dell’anno si attendono invece i nuovi provvedimenti di Governo.