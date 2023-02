Lotteria Scontrini, estrazione del 2 febbraio: ecco l'elenco dei numeri f.ortunati: 450mila euro il montepremi per i vincitori dei premi settimanali

Come ogni giovedì, pubblichiamo su PMI.it i risultati dell’ultima estrazione della Lotteria degli Scontrini , in questo caso quella settimanale del 2 febbraio, che ha assegnato premi per un montepremi complessivo di 450mila euro:

25.000 euro per 15 acquirenti che hanno fatto acquisti in negozi fisici, utilizzando metodi di pagamento elettronici e mostrando il codice lotteria in cassa, nella settimana dal 23 al 29 gennaio 2023;

per 15 acquirenti che hanno fatto acquisti in negozi fisici, utilizzando metodi di pagamento elettronici e mostrando il codice lotteria in cassa, nella settimana dal 23 al 29 gennaio 2023; 5.000 euro per ciascuno dei rispettivi 15 esercenti.

Estrazione settimanale della Lotteria Scontrini Di seguito i 15 codici estratti il 2 febbraio 2023: La prossima settimana, invece, l’estrazione sarà doppia: insieme a quella settimanale si terrà anche l’assegnazione dei premi mensili per gli acquisti cashless effettuati nel corso del mese di gennaio, per un montepremi complessivo di 1.250.000 euro. Ricordiamo che entro fine anno la Lotteria Scontrini si arricchirà anche dell’estrazione istantanea, con vincite direttamente in cassa, da verificare tramite smartphone inquadrando il QR code sullo scontrino.