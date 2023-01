Lotteria Scontrini 5 gennaio: mancano gli acquisti di Natale

Marcia indietro sulle sanzioni POS: restano per tutte le operazioni con ipotesi di credito d’imposta, intanto costi fissi e commissioni risultano in calo.

Carte elettroniche, truffe in aumento: 5 regole per proteggersi

Aumentano le truffe nell’ambito delle carte elettroniche: ecco cinque regole d’oro per come non cadere in trappola, anche in vista degli acquisti natalizi.