Global Expert Talk, primo webinar il 6 dicembre: focus sulle piattaforme digitali

Partono i webinar "Global Expert Talk": primo appuntamento il 6 dicembre per parlare di sviluppi futuri delle piattaforme digitali: come registrarsi e partecipare.

Ai nastri di partenza “Global Expert Talk”, serie di webinar promossa dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope e dal MIT Sloan School Of Management di Cambridge nell’ambito del “Global Program”.

Si comincia il 6 dicembre, dalle ore 17.00, in diretta su Youtube con il talk “The Future of Digital Platforms”, a cui è possibile partecipare prenotandosi al seguente link.

Si parlerà degli sviluppi futuri delle piattaforme digitali come traino di crescita economica e innovazione, a livello italiano e globale. Un focus particolare sarà dedicato alle loro applicazioni per il digital marketing e per l’e-commerce.

Speaker di questo primo appuntamento – moderato da Marco Ferretti, Professore di Corporate Strategy all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, – sono Michael A. Cusumano, SMR Distinguished Professor of Management e Deputy Dean del MIT Sloan), e Riccardo Maria Monti, Presidente di Triboo Group.

Nell’ambito delle attività di cooperazione tra MIT Sloan e Parthenope si segnala anche il Master in imprenditorialità, innovazione e management (MEIM) che offre la possibilità di partecipare ad un programma di studio con arricchito da momenti di alta formazione e confronto come i “Global Expert Talk”.