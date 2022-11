Estrazione 3 novembre Lotteria Scontrini, istantanea dal 2023

Lotteria degli Scontrini: tutti i codici dei 15 scontrini vincenti all'estrazione del 3 novembre della riffa di Stato, che dal 2023 cambia volto.

L’estrazione del 3 novembre della Lotteria degli Scontrini è stata la 52esima del 2022, dal 2023 si dovrebbe passare al nuovo sistema con vincite direttamente in cassa.

Ogni settimana su PMI.it pubblichiamo i risultati delle estrazioni (le precedenti possono essere consultate a questo link). Vediamo dunque chi ha vinto la Lotteria questa settimana, ovvero i 15 codici scontrino risultati vincitori dei premi settimanali messi in palio: 15 da € 25.000 per chi compra, mostrando in cassa il codice scontrino e utilizzando metodi di pagamento unicamente cashless, e da € 5.000 per chi vende.

Lotteria Scontrini 3 novembre: ecco chi ha vinto?

A vincere la Lotteria degli Scontrini sono stati i seguenti 15 codici scontrino:

Quante estrazioni della Lotteria ci saranno?

Sicuramente le estrazioni della Lotteria degli Scontrini continueranno fino a fine anno. Ci saranno, pertanto, ancora altre:

8 estrazioni settimanali;

2 mensili (la prossima il 10 novembre);

un’estrazione annuale da 5 milioni.

Cosa cambia con la Lotteria Scontrini istantanea 2023?

Dal 2023, con la Lotteria degli Scontrini che diventa istantanea cambierà il meccanismo alla base di questa iniziativa volta a promuovere i pagamenti elettronici. Per partecipare rimarrà necessario effettuare pagamenti cashless. In più bisognerà scaricare l’app “Gioco legale” dell’Agenzia delle Dogane. Sullo scontrino sarà inserito un QR code, che una volta inquadrato con la fotocamera dello smartphone fornirà immediatamente il risultato della vincita (o meno). L’importo delle singole vincite dovrebbe aggirarsi tra i 100 e i 150 euro.

Questo meccanismo dovrebbe sostituire le estrazioni settimanali, mentre sembrano confermate anche per il 2023 le estrazioni mensili e annuali.