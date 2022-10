Vertice UE Energia: verso il taglio del prezzo del gas in bolletta

Vertice UE sul prezzo del gas e le misure contro il caro energia: esordio del nuovo Ministro Pichetto Fratin, affiancato da Cingolani in veste di advisor.

Un vertice che si apre teoricamente con la strada in discesa quello dei Ministri dell’Energia UE del 25 ottobre, dopo che il Consiglio europeo ha raggiunto alla fine della scorsa settimana l’accordo sul tetto dinamico al prezzo del gas.

L’agenzia di lavori è fitta, perché si tratta di mettere nero su bianco le regole. E per l’Italia c’è l’esordio del Governo Meloni, con il nuovo ministro Gilberto Pichetto Fratin accompagnato dal suo predecessore, Roberto Cingolani, in qualità di consulente per l’Energia.

Le nuove regole sul price cap

Accordo europeo sul tetto dinamico al prezzo del gas 21 Ottobre 2022 Nel summit del 20 e 21 ottobre, il Consiglio Europeo ha raggiunto l’accordo per un corridoio dinamico di prezzo di carattere temporaneo, per limitare eccessive oscillazioni del prezzo del gas. La misura ora è da dettagliare: quando potrà intervenire il nuovo meccanismo? Entro quale range di prezzo si potranno accettare le transazioni? L’obiettivo è di stringere i tempi per far entrare in vigore il price cap già da novembre.

Le altre misure energetiche

Fra le altre decisioni del Consiglio UE, di attuazione più o meno urgente, ricordiamo anche: un nuovo parametro di riferimento, che deve sostituire il Ttf di Amsterdam e da mettere a punto entro l’inizio del 2023; un tetto al prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica; l’acquisto congiunto di gas da parte dei Paesi UE per spuntare un prezzo migliore.

Il prezzo del gas in calo

Accordo sul gas, Draghi: “presto bollette più basse” 21 Ottobre 2022 Nel frattempo, la notizia dell’accordo ha fatto scendere il prezzo del gas sotto i 100 euro. Dell’impatto positivo sulle bollette determinato dall’accordo Ue aveva parlato anche l’ormai ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, traendo le conclusioni del vertice del 20 e 21 ottobre.

Le stesse valutazioni sono state avanzate anche dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli: «le bollette smetteranno di aumentare, anzi: si prevede una riduzione nei prossimi mesi».