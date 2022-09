PMI.it lancia “Il Settimanale”, dal 9 settembre in edicola

Dalla costola di PMI.it nasce la rivista cartacea "Il Settimanale" edita da Gruppo Triboo per dar voce alle istanze delle piccole e medie imprese italiane.

A quindici anni dal suo debutto in Rete, PMI.it si conferma testata di riferimento per il vasto pubblico delle piccole e medie imprese italiane e, per offrire un contributo ancor più concreto e trasversale al suo vasto pubblico di imprenditori e professionisti attivi in ogni settore, scommette sulla carta stampata.

L’editore della testata, Triboo Group Spa, lancia infatti Il Settimanale, rivista cartacea al fianco delle imprese, in edicola da venerdì 9 settembre con un ambizioso progetto editoriale e con grandi firme al servizio del mondo d’impresa, con la mission dichiarata di rappresentarne le istanze verso le istituzioni.

Naturale evoluzione del sito PMI.it, con numeri di lancio di vasta portata, la rivista è distribuita in digitale e su abbonamento a imprenditori e manager, è disponibile ogni venerdì in edicola, si può trovare nella classe Club dei treni Italo e in allegato al mensile Wall Street Italia.

Il Settimanale, rivista cartacea per le PMI

La rivista cartacea, sotto la direzione di Claudio Brachino – da anni professionista affermato nel giornalismo televisivo ed ex direttore di VideoNews (gruppo Mediaset) – si prefigge di offrire ai suoi lettori e utenti una vasta offerta di contenuti fruibili in digitale, a integrazione del settimanale in edicola, forte di una redazione di esperti di settore e firme note come Federico Momoli, Guido Palmieri, Umberto Rapetto, Paolo Cirino Pomicino, Antonio Tommassini e Piero Bassetti solo per citarne alcuni.

La rivista avrà formato tabloid, diviso per sezioni:

Inchieste,

Storie di PMI,

Gli strumenti del nuovo mercato dei capitali,

I progressi delle imprese per essere più sostenibili.

La rivista “Il Settimanale”, nella sua doppia veste stampata e digitale, si integra dunque nell’offerta web del portale PMI.it, per dar voce alla sua audience più ampia e specializzata: quella interessata al panorama politico-economico e molto attenta all’innovazione e alla transizione green, composta da generazioni differenti ma tutte accomunate dai medesimi strumenti d’uso quotidiano per l’informazione e l’approfondimento in relazione alle tematiche business e al mondo del lavoro.

Abbiamo accettato questa sfida per colmare un vuoto: non esisteva da anni un settimanale economico in grado di raccontare i nostri territori industriali e produttivi. In un paese dove esistono milioni di piccole e medie imprese, che generano oltre il 98% del fatturato, servono media che le raccontino. Speriamo di fare da apripista, servono realtà in grado di raccontare questi asset meravigliosi ed unici, come unico è il nostro paese.

Così ha commentato il lancio de Il Settimanale Giangiacomo Corno, responsabile Media e ADV del Gruppo Triboo.

Sarà l’opportunità di arricchire le nostre pubblicazioni con la produzione di ulteriori contenuti premium, pubblicati con cadenza settimanale su formato cartaceo, distribuito in edicola e tramite abbonamento, su ilsettimanale.pmi.it e app mobile, e ripresi dai social.

L’iniziativa mira a costruire nel tempo un ecosistema mediatico dedicato e rivolto al mondo del B2B e di tutti i portatori di interesse delle impres, – conclude Giangiacomo Corno – completando quello che già è oggi presente sul web, per raggiungere tutte le tipologie di target con grammatiche editoriali declinate a seconda del formato e della piattaforma.