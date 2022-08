Lotteria degli Scontrini, estrazione 18 agosto: i codici vincenti

Ecco i codici vincenti per l'estrazione del 18 agosto 2022 della Lotteria degli Scontrini: chi ha vinto i 15 i premi settimanali, da 5mila a 25mila euro.

Per la sessantatreesima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, svoltasi il 18 agosto, riportiamo di seguito, come di consueto, i codici dei biglietti vincenti relativi ai 15 premi da 25.000 euro per chi ha effettuato acquisti con pagamento elettronico e da 5.000 euro per gli esercenti.

In base al Bollettino Ufficiale Lotteria degli Scontrini – Estrazione settimanale N° 39 – 2022 del 18/08/2022, ecco quali sono i codici vincenti di questa settimana, con assegnazione dei premi condizionata all’esito delle verifiche:

I riceveranno anche una email via PEC oppure una raccomandata con la segnalazione della vincita: entro 90 giorni dovranno richiedere il premio spettante, a pena la perdita della vincita.