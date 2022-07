Estrazione Lotteria Scontrini del 21 luglio: ecco i codici vincenti

Lotteria degli Scontrini, tutti i codici che hanno vinto i premi messi in palio con l'estrazione settimanale del 21 luglio 2022.

Torna, come ogni giovedì, la Lotteria degli Scontrini che ha assegnato i consueti premi settimanali (quelli mensili sono stati assegnati la scorsa settimana). All’estrazione del 21 luglio 2022 della riffa di Stato hanno partecipato tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema Lotteria da lunedì 11 luglio a domenica 17 luglio, fino alle ore 23:59. I premi assegnati sono in tutto 30:

15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti;

15 premi da 5.000 euro per i rispettivi esercenti.

Vediamo chi ha vinto all’estrazione del 21 luglio 2022 della Lotteria degli Scontrini.

Lotteria scontrini: i codici vincenti del 21 luglio

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 21 luglio 2022 sono:

Dove posso controllare i miei scontrini?

Per verificare la vincita alla Lotteria degli Scontrini non è necessario conservare gli scontrini cartacei. Tuttavia, conservandoli è facile controllare che il codice presente sul proprio scontrino corrisponda ad uno di quelli estratti, pubblicati settimanalmente su PMI.it, oltre che sul portale Lotteriadegliscontrini.gov.it.

Accedendo all’area riservata del portale, con credenziali SPID, CNS o CIE, è possibile verificare l’eventuale vincita, oltre a consultare tutti i biglietti emessi con riferimento ai propri scontrini, e tutti le estrazioni alle quali hanno partecipato, o parteciperanno, i propri scontrini.

Come si viene contattati per la Lotteria degli Scontrini?

In caso di vincita si verrà contattati dall’Agenzia delle Entrate, tramite comunicazione inviata al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini (email, PEC, o raccomandata) insieme alle istruzioni per riscuotere il premio. Una comunicazione di vincita si riceve anche nell’area riservata del portale ufficiale.