Lotteria scontrini, estrazione 30 giugno: i codici vincenti

Lotteria Scontrini, estrazione settimanale del 30 giugno: tutti i codici estratti, come verificare la vincita e chiarimenti sul futuro della Lotteria.

Come ogni giovedì, il 30 giugno l’estrazione della Lotteria degli Scontrini ha assegnato 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Per verificare la vincita alla Lotteria degli Scontrini basta controllare che il codice presente sul proprio scontrino corrisponda ad uno di quelli estratti, che riportiamo di seguito. Chi avesse perso le estrazioni delle scorse settimane può sempre controllare se ha vinto, verificando i codici estratti pubblicati settimanalmente su PMI.it, oltre che sul portale Lotteriadegliscontrini.gov.it.

Chi ha vinto i premi settimanali del 30 giugno?

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 30 giugno 2022 sono:

1481-0026 53SNS301407 03500009;

1377-0021 53SNS300456 10760026;

1378-0006 53SNS300502 04920014;

1331-0069 53SNS302386 00310031;

0955-0128 53SNS303840 11650005;

0593-0066 88S25000259 45602088;

1065-0236 88I24012067;

0983-0014 80M07300562;

0469-0100 88S25001166 00080006;

0954-0121 99MEY044507;

1503-0085 53SNS300731 00410005;

1000-0026 88I24011707;

1625-0049 3BIWB008982;

0844-0188 3BIWB007462;

0613-0003 1BMIS066005.

La vincita della Lotteria degli Scontrini può essere annullata?

La vincita è vincolata alla verifica della validità dell’estrazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’estrazione, e quindi la vincita, della Lotteria degli Scontrini può essere annullata in caso, ad esempio, di:

codici associati a un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione;

corrispettivi riferiti a un codice Lotteria di una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi;

scontrini annullati;

scontrini relativi ad un reso;

corrispettivi riferiti a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.

Chi mi avvisa se ho vinto alla lotteria degli scontrini?

In caso di vincita si riceverà apposita comunicazione sia nell’area riservata del portale ufficiale, accessibile con credenziali SPID, CNS o CIE, oltre a una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, inviata ai vincitori al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini (email, PEC, o raccomandata) insieme alle istruzioni per riscuotere il premio.

Quando finirà la Lotteria degli Scontrini?

La Lotteria degli Scontrini è stata confermata per tutto il 2022. Ci saranno cambiamenti per rendere le estrazioni più semplici e istantanee, e si valuta anche l’uso dell’ app IO della Pubblica Amministrazione. Ma recentemente, in fase di conversione in legge del Decreto PNRR 2 (dl 36/2022), sono state proposte alcune modifiche all’attuale meccanismo delle estrazioni della Lotteria degli Scontrini.

Si tratta in particolare di rendere le estrazioni “istantanee”, quindi con vincita – o meno – direttamente alla cassa. L’obiettivo di renderla maggiormente “appetibile” per i consumatori la partecipazione alla Lotteria Scontrini, incentivando così i pagamenti digitali (gli unici che anche oggi consentono di partecipare alla riffa di Stato).

Quando l’estrazione della Lotteria Scontrini da 5 milioni?

L’estrazione annuale del super premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e da 1 milione di euro per l’esercente si è tenuta lo scorso 4 giugno 2022 (qui il codice vincente). Ora restano da assegnare i premi settimanali e mensili, rispettivamente ogni giovedì e ogni secondo giovedì del mese. Quindi la prossima estrazione mensile, che 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti, si terrà il 14 luglio 2022.