Controlli del Fisco sui conti correnti: svelata la procedura

Controllo dei conti correnti e incrocio banche dati per emersione di profili a rischio evasione fiscale: il MEF spiega la procedura, a prova di GDPR.

I controlli del Fisco sui conti correnti finalizzati a individuare profili a rischio di evasione e dunque inviare lettere di conformità, può riguardare tutti i contribuenti e non solo quelli già interessati da accertamenti: lo ha chiarito il Ministero delle Finanze con la risposta n. 5-07904 del 20 aprile ad una specifica interrogazione parlamentare sull’ipotesi di violazione privacy, ad esempio in materia di Redditometro.

Il ministero ha confermato la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di incrociare le informazioni contenute nelle banche dati fiscali e in quelle finanziarie, con riferimento a tutti, purché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Fra le misure adottate a tale riguardo, si ricorre alla “pseudonimizzazione” per rendere anonimi i dati trattati, nonché misure tecniche e organizzative volti a rendere impossibile identificare i soggetti analizzati cifrandone i dati. In questo modo, si effettua l’analisi di rischio in modo anonimo e si procedere a riassociarli alle vere identità soltanto laddove presentino profili di rischio fiscale, mentre tutti i dati identificativi degli altri soggetti restano anonimi e riservati.

Questa procedura, a differenza dell’anonimizzazione, non elimina in via definitiva dei dati identificativi dei soggetti analizzati, ma permette di risalire ai contribuenti nel momento in cui è necessario procedere ad un controllo approfondito e invitare i soggetti interessati ad un adempimento spontaneo.

Tutti i trattamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate sono comunque accompagnati da una valutazione di impatto privacy, prevista dalla normativa europea, cos da risultare anche pienamente conformi a tutti gli effetti di legge. Nell’adozione di misure di contrasto all’evasione fiscale, nell’ambito delle strategie e delle riforme previsti per centrare i relativi obiettivi inseriti nel PNRR, i riferimenti normativi saranno il Regolamento UE sulla Privacy (il GDPR) e le direttive del Garante italiano per la protezione dei dati personali.