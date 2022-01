Lotteria scontrini: estrazione 20 gennaio 2022, i codici vincenti

Lotteria degli scontrini: tutti i codici vincenti dell'estrazione settimanale del 20 gennaio 2022, le modalità di verifica e di riscossione dei premi.

Come ogni giovedì, il 20 gennaio sono stati pubblicati i risultati della terza estrazione della Lotteria degli Scontrini di quest’anno. I premi assegnati sono quelli settimanali: di seguito trovi tutti i codici dei biglietti vincenti all’estrazione estrazione settimanale n° 2 – 2022 del 20/01/2022 della Lotteria Nazionale degli Scontrini. La prossima estrazione settimanale della riffa di Stato sarà il 27 gennaio, mentre la prossima estrazione mensile si terrà il 10 febbraio.

Estrazione del 20/01/2022

I 15 premi che ogni settimana la riffa di Stato assegna a chi ha effettuato acquisti (premi da 25.000 euro) in negozi fisici pagando con metodi di pagamento elettronico e ai rispettivi esercenti (premi da 5.000 euro). Dei 15 codici estratti solo due riguardano acquisti cashless effettuati in esercizi di prossimità, a Verona e Bolzano, tutti gli altri sono stati effettuati presso la grande distribuzione (GDO).

Estrazione settimanale: 15 codici vincenti

Di seguito i 15 codici vincenti settimanali:

1509-0225 99MEX009241;

1455-0077 53SNS303139 00140013;

1383-0152 53SNS303299 00230006;

0656-0003 1BMIS067053;

0936-0090 88I24009799;

0955-0247 3BIWB005854;

1273-0011 72MU1037375;

1140-0165 88S25000721 00870002;

0779-0133 96SRT001528 50790003;

0812-0166 3BIWB001735;

0853-0050 53MN2020610;

0093-0087 96SRT000758 38590005;

0959-0245 88I24008738;

1139-0032 99SEA002189 B1670003;

0835-0001 3BIWB004765.

I codici riguardano lo scontrino, non il proprio codice della Lotteria.

Regole Lotteria Scontrini

Ricordiamo che per partecipare alla Lotteria degli Scontrini bisogna generare il codice sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo all’esercente prima del pagamento cashless. Per ciascun euro speso, per acquisti di minimo 1 euro, viene emesso un biglietto della riffa di Stato. Il pagamento però deve essere effettuato per intero con metodi elettronici, non vengono emessi biglietti della Lotteria degli Scontrini in caso di acquisti pagati interamente o parzialmente con contanti o buoni di alcun tipo, o in caso di omaggi legati all’acquisto. Il codice della Lotteria deve inoltre essere intestato allo stesso titolare del metodo di pagamento elettronico scelto (bancomat, carta prepagata, carta di credito, etc.) e sono esclusi dalla Lotteria anche gli acquisti effettuati presso farmacie, dottori, veterinari, musei ed e-commerce.

Validità delle estrazioni

In alcuni casi l’estrazione può essere ritenuta non valida da parte dell’Agenzia delle Dogane e quindi annullata e ripetuta. Cause di non validità dell’estrazione:

codice associato a un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione;

corrispettivo riferito a un codice lotteria di una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi;

scontrino annullato;

scontrino relativo ad un reso;

corrispettivo riferito a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati.

Come riscuotere la vincita

I codici dei biglietti vincenti possono essere consultati ogni settimana sul nostro sito, o attraverso il portale lotteria cliccando su “Estrazioni”, “Risultati delle estrazioni del 2022” e selezionando il link relativo all’estrazione del giorno di interesse.

Ai vincitori l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione tramite email o posta elettronica certificata o raccomandata con le indicazioni per risuotere il premio entro 90 giorni. Trascorso tale termine il premio verrà versato all’Erario.

La stessa comunicazione viene resa disponibile nell’area riservata del portale, accessibile con le proprie credenziali SPID , dove è possibile anche verificare quali scontrini relativi ai propri acquisti hanno partecipato alle varie estrazioni della Lotteria.