Lotteria scontrini: estrazione 16 dicembre 2021, i codici vincenti

Lotteria degli Scontrini: tutti i codici vincenti dell'estrazione del 16 dicembre, le modalità di verifica della vincita e di riscossione del premio.

Torna l’appuntamento settimanale con l’estrazione della Lotteria degli Scontrini: come ogni giovedì, il 16 dicembre 2021 c’è stata sia la terza estrazione settimanale di dicembre, la ventiseiesima dall’inizio della riffa di Stato, che ha assegnato i consueti 40 premi per acquirenti ed esercenti. Anche in questa estrazione settimanale la maggior parte degli scontrini proviene da acquisti effettuati presso la grande distribuzione (GDO), ma ci sono anche diverse vincite per scontrini emessi da esercizi di prossimità nelle città di Reggio Calabria, Salerno, Firenze, TReviso, Rimini, Perugia, Roma, Ferrara, Chieti, Reggio Calabria, Venezia e Trento.

Vediamo dunque quali sono i codici vincenti di questa ultima estrazione settimanale N° 38 del 16/12/2021.

Ricordiamo che Lotteria degli Scontrini premia gli acquisti cashless, ovvero effettuati con metodi di pagamento elettronici e tracciabili. Per avere la possibilità di essere estratti e vincere i premi in denaro messi in palio dalla Lotteria Nazionale degli Scontrini gli acquisti devono essere effettuati in negozio per un importo di almeno 1 euro (viene generato un biglietto virtuale per ogni euro spesi) e pagando con metodi digitali (non valgono i pagamenti in contanti e quelli relativi all'acquisto di biglietti per i musei, le spese effettuate in farmacia, dall'ottico, dal veterinario e sugli e-commerce).

Estrazione del 16/12/2021

Con le estrazioni settimanali la Lotteria mette a disposizione i seguenti premi: (che sono esentasse):

per gli acquirenti: 15 premi dal valore di 25 mila euro; 25 premi da 10 mila euro;

per gli esercenti: 15 premi da 5 mila euro; 25 premi da 2 mila euro.



Elenco codici vincenti

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini:

Elenco codici aggiuntivi

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini:

Come riscuotere la vincita

Le vincite possono essere verificate:

sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it;

nell’area riservata del portale, accessibile con credenziali SPID, dove è anche possibile consultare il riepilogo dei propri acquisti e dei biglietti ad essi relativi che hanno partecipato alle diverse estrazioni.

In caso di vincita, si verrà informati dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini. La riscossione dei premi deve avvenire entro 90 giorni di tempo, recandosi presso l’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento o, più in generale, seguendo le istruzioni riportate nell’avviso ricevuto tramite PEC o raccomandata AR per reclamare il premio. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o bonifico postale.

Per riscuotere il premio non occorre esibire alcuno scontrino ma bisogna dimostrare che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici mediante estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici. Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento cashless.

Trascorso i 90 giorni previsti senza che alcuno abbia reclamato la vincita, le somme vengono versate all’Erario. Possono riscuotere il premio anche gli eredi di un vincitore deceduto – per intero o in parte – dando prova della qualità di erede.

Estrazioni non valide

L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei competenti uffici. Come causa di nullità dell’estrazione c’è ad esempio la presenza di un biglietto estratto che risulti associato a un corrispettivo:

già vincente nel corso della stessa estrazione;

riferito a un codice lotteria di una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi o che abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati;

annullato o reso.