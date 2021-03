Zone rosse Covid in Italia: regole e nuove strette

Allerta ISS per la massima precauzione, passaggi Covid nelle Regioni con poche variazioni, nuova zona rossa rafforzata, più retrocessioni che promozioni.

La mappa delle zone Covid vede nella maggioranza dei casi le Regioni restare nella fascia attuale, con una stretta aggiuntiva in Puglia, che valuta la zona rossa rafforzata (con ulteriori restrizioni e un più diffuso utilizzo dello smart working), ed una possibile retrocessione in zona rossa per la Calabria dal 22 marzo, mentre invece è possibile una promozione del Molise, che potrebbe diventare arancione. A rischio persino la zona bianca in Sardegna. Nel caso, visto che il decreto 30/2021 elimina le zone gialle fino al 6 aprile, se perdesse il requisito della fascia a basso rischio passerebbe automaticamente in fascia arancione.

Il Report ISS

Restrizioni Covid nelle zone rosse e arancioni 17 Marzo 2021

Nelle prossime ore si conosceranno le decisioni definitive, nel frattempo c’è il consueto rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità). L’indice RT è stabile ma sempre sopra la soglia critica, con ulteriori fattori che suggeriscono prudenza e, sul fronte norme Covid, «impongono il massimo livello di mitigazione possibile»:

incidenza in aumento a livello nazionale, pari a 264casi ogni 100mila abitanti;

in aumento a livello nazionale, pari a 264casi ogni 100mila abitanti; terapie intensive sopra la soglia critica in un numero crescente di Regioni (13), e tasso di occupazione al 36% (soglia critica 30%);

sopra la soglia critica in un numero crescente di Regioni (13), e tasso di occupazione al 36% (soglia critica 30%); soglia critica (40%) per il tasso di occupazione in aree mediche ( ricoveri senza terapia intensiva), in aumento a 26.098;

senza terapia intensiva), in aumento a 26.098; nuovi casi non associati a catene di trasmissione (54.964) mentre sono in calo i casi rilevati con tracciamento (28,2%) e con comparsa dei sintomi, (37,2%), in aumento quelli scoperti con attività di screening (20,5%).

I cambi di colore

Le Regioni in zona rossa destinate a rimanervi per questa settimana ma che sperano di tornare arancioni il 29 marzo (in tempo per Pasqua, regole “rosse” del ponte a parte), sono Lombardia, Veneto e Lazio. I prossimi cambi di colore sono comunque operativi da lunedì dal 22 marzo. Quindi, per riassumere, ecco gli schemi.

Fino a domenica 21 marzo non cambia nulla: sono in rosso Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia di Trento. Le Regioni arancione sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Toscana, Sicilia, Valle d’Aosta, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano. La Sardegna resta bianca.

Da lunedì 22 a domenica 28 marzo

Zona arancione : Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise (se viene promosso), Sardegna (se perde il requisito della zona bianca), Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise (se viene promosso), Sardegna (se perde il requisito della zona bianca), Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano. Zona rossa: Calabria (se retrocessa), Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia di Trento.

Spostamenti verso seconde case: stop in alcune Regioni 18 Marzo 2021 Per quanto riguarda la Puglia, non c’è ancora nessuna ordinanza, ma il presidente della Regione, Michele Emiliano, segnala che c’è l’ipotesi «di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella zona rossa«, soprattutto prevedendo un più massiccio ricorso allo smart working da parte di imprese e pubbliche amministrazioni.

Infine, segnaliamo che ci sono sette Regioni italiane inin base alla: Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, provincia di Trento, Emilia Romagna, Marche, Campania. Ricordiamo che la classificazione europea non impatta sulle regole anti Covid da rispettare nelle diverse Regioni italiane, ma solo sulle norme da seguire in caso di viaggi fuori dal Pese. Per le zone rosso scuro, (viaggi internazionale da e per queste destinazioni), l’Europa prevede l’obbligo di tamponi e quarantena).