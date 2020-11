Impatto Covid sui conti, Italia più debole nel 2021

Calo del PIL più contenuto delle stime ma peggiorano le previsioni UE sul 2021 e 2022: PIL italiano fermo al 4,1% l'anno prossimo.

Come è facile immaginare, la seconda ondata Covid impatta negativamente sulle previsioni economiche, che già incameravano uno scenario di crisi, ma non i numeri precisi della nuova emergenza. In realtà, la variazione macro più evidente non è sul 2020, che in base alle stime dell’Unione Europea terminerà con un PIL italiano in calo del 9,9%, un dato migliore delle previsioni, ma sul 2021, quando la ripresa si fermerà al 4,1%, sul 6,1% che era invece stato indicato nelle stime dell’estate scorsa.

Il bilancio italiano si conferma fra i più pesanti d’Europa, al secondo posto, dietro solo alla Spagna, per perdita di PIL. Solo due paesi UE, Germania e Polonia, recupereranno il livello di crescita pre-pandemia entro la fine del 2022. Vediamo nel dettaglio le previsioni economiche d’autunno della Commissione europea.

Durante la prima metà dell’anno l’attività economica in Europa ha subito un violento shock, mentre nel terzo trimestre, con la graduale revoca delle misure di contenimento, si è registrata un’intensa ripresa. Ma la recrudescenza della pandemia nelle ultime settimane, con le nuove misure di sanità pubblica introdotte dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione, è all’origine di nuove perturbazioni. L’economia della zona Euro subirà una contrazione del 7,4% nel 2020, prima di crescere del 4,1% nel 2021 e del 3% nel 2022.

Impatto Covid sull'economia locale 20 Ottobre 2020 Per quanto riguarda in particolare l’Italia, perdita del PIL 2020 pari come detto al 9.9%, un numero quindi migliore rispetto alle più fosche previsioni di luglio, ma la crescita 2021 e 2022 è invece più lenta, rispettivamente al 4,1 e 2,8%.

«Dopo la più grave recessione della storia dell’UE, che ci ha colpito durante la prima metà di quest’anno, e il forte recupero registrato in estate, la ripresa dell’Europa è stata interrotta a causa della recrudescenza dei casi di COVID-19 – segnala Paolo Gentiloni, commissario UE all’Economia -. La crescita tornerà nel 2021, ma ci vorranno due anni prima che l’economia europea possa raggiungere un livello vicino a quello precedente alla pandemia».