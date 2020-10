Proroga emergenza Covid verso il 2021

Allo studio del Governo si conferma la proroga dello stato di emergenza, forse fino al 31 gennaio 2021, accelerazione anche sul download della app Immuni.

Stato di emergenza: verso una nuova proroga 28 Settembre 2020 Governo pronto a prolungare lo stato di emergenza dovuto al Coronavirus e probabilmente con l’ipotesi di arrivare oltre fine anno, fissando come data ultima il prossimo 31 gennaio 2021. Stavolta, però, la proroga passerà dal voto in Parlamento. Le conferme sull’estensione oltre il 15 ottobre dell’emergenza Covid arriva da più parti, su questo non vi sono più dubbi.

Adesso è necessario comprendere come procedere, in linea con le previsioni sulla curva dei contagi (non rosee ma pur tuttavia sotto controllo), le valutazioni degli esperti del CTS, la linea politica che – in ottica new normal – per questa volta non si provvederà con un Dpcm ma dalla discussione in Aula. Lo stesso Premier Giuseppe Conte lo ha ribadito: lo proporremo al Parlamento”.

Quel che sembra sicura è anche l’intenzione dell’Esecutivo di evitare un nuovo lockdown con tutte le conseguenze economico-sociali del caso. Lo ha confermato anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza:

Lavoriamo perché si evitino lockdown. Dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione e monitorare passo per passo e territorio per territorio, adegueremo le misure di volta in volta all’evoluzione epidemiologica che c’è nel Paese. Abbiamo fatto un lavoro importante negli ultimi mesi e non dobbiamo vanificarlo.

E tra le misure di contrasto al dilagare del Coronavirus c’è anche il contact tracing: in download della app Immuni deve essere incentivato ed anche su questo punto il Governo sta valutando delle nuove attività su misura.