Opzione Donna e riscatto agevolato della laurea

A dicembre ho inoltrato istanza di riscatto agevolato, esercitando la facoltà di opzione al sistema contributivo. Successivamente ho preso atto che, una volta esercitata tale opzione, diventa precluso l’accesso a Opzione Donna. Qualora dovessi rinunciare subito, chiedo se ho correttamente interpretato il passaggio del messaggio INPS n.4560 del 21/12/2021 laddove si legge che il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata non è precluso se risultano soddisfatte le seguenti condizioni: perfezionamento alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione con Opzione Donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

La pensione con l’Opzione Donna è compatibile con il riscatto agevolato della laurea con opzione al contributivo, ma è necessario che le due domande vengano presentate contemporaneamente. Questo, perché non si può esercitare due volte l’opzione al sistema contributivo (prevista in automatico per la lavoratrice che va prima in pensione con 35 anni di versamenti, accettando però il ricalcolo interamente contributivo).

E’ sostanzialmente questa la precisazioni fornita con il messaggio INPS 4560/2021 che lei cita.

Quindi, le conviene ritirare la domanda di opzione al contributivo e ripresentarla contestualmente alla domanda di Opzione Donna. In caso contrario, come lei correttamente rileva, le verrebbe rifiutata la prestazione.

L’INPS aveva previsto una sorta di sanatoria per le domande presentate prima del 21 dicembre 2021, in considerazione della confusione che si era determinata sul principio sopra esposto. Ma ora la regola è a regime, quindi la strada da seguire è ritirare la domanda di riscatto agevolato degli anni di laurea ripresentandola contestualmente a quella di pensione con Opzione Donna.

A quel punto, le verranno calcolati gli anni riscattati per il raggiungimento dei 35 anni di contributi necessari per ritirarsi con l’Opzione Donna.

Risposta di Barbara Weisz