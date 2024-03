Tratto dallo speciale: Pensioni

Riscatto pensione

Guida al riscatto INPS dei periodi di aspettativa familiare di 4 Marzo 2024 07:05

Credits: Shutterstock





Riscatto INPS dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari: come funziona e come presentare domanda, anche in seguito a ricongiunzioni o trasferimenti.