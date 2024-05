Pensione a 59 con Opzione Donna: i licenziamenti ammessi

L’INPS chiarisce i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione anticipata con Opzione Donna 2024, con focus sui casi di esubero.

Con la circolare n. 59/2024, l’INPS ha fornito istruzioni applicative relative ai nuovi requisiti di accesso all’Opzione Donna per ottenere la pensione anticipata. In particolare, si chiariscono le condizioni necessarie nei casi di esubero o licenziamento da imprese in crisi.

Alla luce di quanto definito dalla Legge di Bilancio 2024, infatti, per accedere a questa formula di flessibilità in uscita è necessario possedere requisiti sia anagrafici sia contributivi, ma anche rispettare determinati profili di tutela.

Requisiti ordinari 2024 per Opzione Donna

Opzione Donna 2024: quali alternative per la pensione anticipata? 21 Marzo 2024 Possono alla pensione anticipata con Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, con un’età anagrafica di almeno 61 anni. È anche necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

assistere da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado che sia convivente con handicap grave, o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, o deceduti o mancanti;

avere una riduzione della capacità lavorativa accertata per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pensione a 59 anni per lavoratrici in esubero

Opzione Donna a 59 anni per lavoratrici in esubero 21 Febbraio 2024 Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Lo sconto anagrafico per la pensione a 59 anni è dunque concesso alle lavoratrici che si ritirano con Opzione Donna in veste di dipendenti o di licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Il tavolo di crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Manovra di bilancio che ha prorogato l’Opzione Donna modificando i requisiti) o risultare attivato in data successiva purché le condizioni richieste risultino attive alla data di presentazione della domanda di pensione:

per le dipendenti è necessario che il tavolo risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;

è necessario che il tavolo risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per le licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le lavoratrici non abbiano ripreso attività dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Come spiega l’INPS, tali condizioni saranno oggetto di verifica (tramite il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sezione “Crisi d’impresa”).

Decorrenza pensione con requisiti 2024

Pensione anticipata: come fare domanda per Opzione Donna 2024 7 Febbraio 2024 Per la domanda di pensione anticipata flessibile (c.d. opzione donna) il riferimento normativo è il seguente: Articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modifiche l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La pensione anticipata viene liquidata con il calcolo e la decorrenza è soggetta al meccanismo della finestra mobile:

12 mesi dalla maturazione dei requisiti, nel caso di dipendenti;

dalla maturazione dei requisiti, nel caso di dipendenti; 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le autonome.

Per il comparto Scuola e AFAM le deconze sono fissate al 1° settembre e dal 1° novembre.

Il trattamento può essere conseguito anche successivamente, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni alla data di presentazione della domanda.