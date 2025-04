Cedolino pensione e pagamenti: le novità di maggio 2025

Ricalcolo detrazioni, conguagli, trattenute e calendario dei pagamenti: tutte le informazioni utili sul cedolino pensione di maggio 2025.

Nel cedolino della pensione di maggio, disponibile online sul sito INPS dalla fine del mese di aprile, i pensionati italiani possono già trovare le cifre indicative di trattenute fiscali applicate e ricalcolo delle detrazioni applicate.

Vediamo insieme cosa cambia a partire da questo mese.

Detrazioni nel cedolino pensione di maggio 2025

Pensioni di maggio 2025: ricalcolo tasse e importi 15 Aprile 2025 Il cedolino pensione di maggio presenterà alcune modifiche in tema di detrazioni fiscali. In seguito alle previsioni della Legge di Bilancio 2025, l’INPS ha infatti adeguato le agevolazioni spettanti per i pensionati con familiari a carico, con particolare attenzione ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni: oltre tale soglia anagrafica la detrazione da quest’anno non spetta più. Resta invece sempre applicabile per i figli disabili, senza limiti di età.

Ricalcolo imposte e conguagli a debito

L’INPS ha dunque provveduto a un ricalcolo delle detrazioni fiscali per i pensionati con figli a carico, il che potrebbe comportare variazioni sugli importi delle pensioni. A causa delle minori imposte trattenute nei primi mesi del 2025, alcuni pensionati potrebbero trovare conguagli a debito nei cedolini di maggio.

Trattenute fiscali

Nel cedolino pensione di maggio sono previste le seguenti trattenute fiscali.

IRPEF: viene applicata la normale trattenuta IRPEF in base agli scaglioni di reddito.

Addizionali IRPEF: le addizionali regionali e comunali sono ripartite su 11 rate, da gennaio a novembre.

Conguaglio a debito IRPEF 2024: alcuni pensionati potrebbero trovare un conguaglio a debito se le trattenute dei primi mesi del 2025 non sono state sufficienti per il recupero.

Alcuni benefici non sono invece soggetti a trattenute fiscali, tra cui le pensioni di invalidità civile, gli assegni sociali, e le prestazioni per residenti esteri o vittime del terrorismo.

Come verificare l’importo della pensione online

Pensionati: come consultare il cedolino pensione online 28 Marzo 2025 Per controllare il dettaglio di tutte le componenti della pensione, è sufficiente accedere all’area riservata del sito INPS o utilizzare l’app INPS Mobile. I pensionati possono infatti entrare nel sito ufficiale dell’INPS con le credenziali SPID, CNS o CIE per visualizzare il cedolino. Dopo aver effettuato l’autenticazione, nella sezione “Verifica Pagamenti” sarà possibile vedere i dettagli della pensione accreditata. Chi non è esperto nell’utilizzo delle piattaforme online può anche contattare i patronati o i CAF per ricevere assistenza.

Calendario pagamento pensioni di maggio 2025

A causa della festività del 1° maggio, i trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali saranno accreditati a partire dal 2 maggio 2025, corrispondente al primo giorno bancabile.

Per chi si reca presso gli sportelli di Poste Italiane per il ritiro in contante, le pensioni verranno pagate secondo il seguente calendario scaglionato per cognome:

2 maggio: da A a B

3 maggio: da C a D (solo mattina)

5 maggio: da E a K

6 maggio: da L a O

7 maggio: da P a R

8 maggio: da S a Z

Si consiglia di consultare sempre il calendario specifico del proprio ufficio postale per evitare disguidi.