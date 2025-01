Sussidi al reddito 2025, importi e massimali INPS

CIG, Fondo Credito, NASpI, DisColl, ISCRO, IDIS, disoccupazione agricola, assegno LSU: l'INPS aggiorna gli importi 2025, rivalutati in base all'inflazione.

Il trattamento massimo di cassa integrazione nel 2025 sale a 1404,3 euro, NASpI e DisColl si portano a 1562,82 euro, l’indennità ISCRO per i lavoratori autonomi spetta in presenza di un reddito fino a 12.mila 648 euro e l’importo è compreso fra 252 e 806,4 euro. Sono gli importi 2025 comunicati dall’INPS, che come tutti gli anni aggiorna il livello dei trattamenti riconosciuti a titolo di ammortizzatori sociali in base all’inflazione.

I dettagli si possono consultare nella circolare 25/2025, che esplicita anche gli importi riconosciuti dal Fondo Credito e dalle indennità previsti per l’Agricoltura e per il settore Spettacolo.

Cassa integrazione 2025

Partiamo dal trattamento ordinario di cassa integrazione, che nel 2025 può raggiungere i 1.404,03 euro lordi, che corrispondono a un netto di 1.322,05 euro. Resta la maggiorazione del 20% per i settori edile e lapideo per le intemperie stagionali, per cui in questo caso l’importo sale a 1684,85 euro lordi, ovvero 1586,45 netti.

Fondo Credito

Per i trattamenti di disoccupazione riconosciuti dal Fondo Credito, i valori dipendono dal livello di retribuzione e sono modulati come da tabella:

La circolare riporta anche i massimali per l’assegno emergenziale, il fondo credito cooperativo, il Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

NASpI e DisColl

La NASpI, ovvero il trattamento di disoccupazione che spetta ai dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, si porta a un massimo di 1.562,82 euro. L’importo base sul quale si calcola sale a 1436,61 euro. Se lo stipendio è inferiore a questa cifra il trattamento sarà pari al 75% della retribuzione, se invece è più alto si aggiunge anche una somma una somma pari al 25% della differenza tra retribuzione mensile e importo base.

Importo base a massimale sono analoghi anche per la DisColl, indennità di disoccupazione per i collaboratori parasubordinati.

Gli altri ammortizzatori sociali

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO, che spetta ai lavoratori autonomi che subiscono riduzione significative di fatturato, è pari a 12mila 648,00 euro. L’importo mensile del trattamento non può essere di importo inferiore a 252 euro e non può superare gli 806,40 euro.

La disoccupazione agricola si porta a 1392,89 euro. L’importo giornaliero dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) è di 56,87 euro.

L’assegno spettante ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili (LSU) a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 697,43 euro.